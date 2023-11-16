Cisco лідирує у рейтингу платформ управління підключенням до IoT

16 ноября 2023 г., 15:45

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Cisco, Telefonica та Vodafone стали «лідерами» у глобальному рейтингу платформ управління підключенням до Інтернету речей (Connectivity Management Platform, CMP), згідно зі звітом CMP CORE (COmpetitive, Ranking, and Evaluation) за 2023 рік, підготовленим Counterpoint Research.

Коментуючи рейтинг IoT CMP та конкурентний ландшафт, асоційований директор Мохіт Агравал (Mohit Agrawal) підкреслив: «Зв’язок лежить в основі впровадження IoT, і платформи управління зв’язком відіграють важливу роль. Простір CMP знаходиться в центрі уваги з того часу, як Aeris придбала Ericsson IoT Accelerator в березні. Поява динамічних, хмаро-орієнтованих гравців, таких як Eseye, Soracom, floLIVE і Emnify, створює серйозні альтернативи існуючим платформам для провайдерів зв’язку, але занепокоєння щодо використання платформи від іншого постачальника зв’язку зберігається».

«У Китаї, найбільшому у світі ринку Інтернету речей, домінують Huawei і Whale Cloud, але обидва гравці мають обмежену присутність за межами Китаю. Китайський ринок підключення до Інтернету речей продовжує демонструвати високі темпи зростання з доходом менше 2 доларів за підключення на рік, що впливає на бізнес-модель гравців CMP», додав Агравал.

Зі свого боку старший аналітик Акшара Бассі (Akshara Bassi) зазначив: «Cisco має значну перевагу над своїми конкурентами з точки зору можливостей платформи, а також можливостей реалізації. Vodafone і Telefonica приєдналися до Cisco в категорії «Лідери», демонструючи сильні внутрішні можливості цих провідних мобільних операторів. Компанії, що задають темп, мають найкращі в галузі характеристики за всіма вимірюваними параметрами і можуть успішно конкурувати на ринку. Cisco лідирує у сферах забезпечення, оркестрування, аналітики, зрілості продукту та інтеграції з OSS/BSS, а Telefonica - в інтеграції з хмарними технологіями та простоті використання. Vodafone є лідером у сфері безпеки та білінгу».

Aeris, Verizon, Cubic Telecom, Whale Cloud, Wireless Logic, Kore Wireless, Emnify, Soracom і Velos стали лідерами на ринку CMP. Ці гравці швидко додали функції до своїх платформ для вирішення нових завдань, особливо у сфері мобільності. Cubic добре справляється з аналітикою, особливо для автомобільної промисловості.

floLIVE, BICS, Eseye, Onomondo, Mavoco і Pod Group з’явилися як претенденти з дуже потужними платформами, але все ще не мають необхідної присутності на ринку. «З часом саме ці постачальники, швидше за все, перейдуть до квадранту лідерів», підкреслив Бассі.

Comarch, Huawei, 1NCE, Nokia і NTT Transatel - це новачки зі значними можливостями реалізації, але їхнім платформам бракує кількох ключових функцій порівняно з лідерами. Comarch та Nokia добре інтегруються з OSS та BSS, тоді як Huawei є найбільшим CMP з точки зору керованих з’єднань, оскільки вона забезпечує роботу China Mobile. 1NCE, можливо, не має деяких функцій порівняно з іншими CMP, але має проривну бізнес-модель, а отже, його CMP не відповідає традиційним наборам функцій.

IOTM, ConnectedYou, Pelion і 1oT замикають рейтинг, оскільки вони опинилися в нішевому сегменті. Агравал пояснив: «З’явилися агрегатори платформ, такі як IOTM і ConnectedYou, які зосереджуються на «принеси свій власний контракт». Платформи цих гравців відіграють іншу роль порівняно з традиційними CMP, а отже, їхні функції не можна безпосередньо порівнювати з іншими постачальниками CMP. Ці гравці надають єдине вікно для моніторингу всіх функцій і чудову аналітику, але їх унікальна пропозиція знаходиться під загрозою, оскільки провідні гравці CMP додають ці функціональні можливості до своїх платформ».

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