Квартальний виторг Lenovo впав на 16% до 14,4 млрд дол.

16 ноября 2023 г., 13:35

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Lenovo Group оголосила фінансові результати за другий квартал 2023/24 фінансового року.

Виторг впав на 16% у річному вимірі до 14,4 млрд дол., а чистий прибуток скоротився до 273 млн дол.

При цьому зазначається, що дохід від бізнесу, не пов’язаного з ПК, склав 40% від загального показника, що на три пункти більше, ніж торік.

Lenovo Group бачить чіткі ознаки відновлення в технологічному секторі. У майбутньому компанія має намір і надалі використовуватиме можливості АІ, де вона має унікальну позицію для досягнення успіху, завдяки своїй гібридній моделі АІ та портфоліо від кишенькових до хмарних рішень. Група впевнена у своїй здатності відновити річне зростання дуже скоро.

Як було анонсовано в минулому кварталі, Lenovo інвестує ще 1 млрд дол. в інновації на основі АІ.

У другому кварталі підрозділ Solutions and Services Group (SSG), як повідомляється, побив рекорди як за доходами, так і за прибутком. Виторг склав 1,9 млрд дол., а операційна маржа — 20%.

Основним джерелом прибутку для групи SSG були послуги підтримки та програмне забезпечення. У другому кварталі ще більше зросли продажі керованих послуг, а також послуг з реалізації проєктів та рішень, які разом складають 56% доходу підрозділу, що на три пункти більше, ніж торік.

Підкреслюється, що SSG має потужний імпульс для своїх пропозицій, включаючи рішення для цифрових робочих місць (DWS), гібридні хмарні технології, а також рішення та послуги зі сталого розвитку. Компанія зосередила свої пропозиції на підтримці конкретних вертикальних галузей за допомогою інтелектуальних рішень і послуг, уклавши угоди з клієнтами на багатьох ринках.

Виторг Infrastructure Solutions Group (ISG) знизився в річному обчисленні до 2 млрд дол., що стало неминучим наслідком ширших макроекономічних галузевих проблем, уповільнення економічного зростання та міграції платформ.

Однак ISG продемонструвала високі показники у сфері зберігання даних, програмного забезпечення та послуг, а також сприяла зростанню високопродуктивних обчислень (HPC) і периферійних технологій.

Підрозділ систем зберігання даних досяг рекордного за всю історію доходу, що зробило Lenovo третім найбільшим постачальником систем зберігання даних у світі.

Подальший розвиток гібридного штучного інтелекту сприятиме майбутньому зростанню та диверсифікації світового ринку ІКТ-інфраструктури, і Lenovo має всі можливості для цього, враховуючи багатий портфель інфраструктурних продуктів і рішень.

У другому кварталі підрозділ Intelligent Devices Group (IDG) зберігав позицію №1 на світовому ринку як за обсягами постачання ПК, так і за кількістю активацій, попри ринкові виклики.

Виторг у цьому напрямку знизився в річному обчисленні до 11,5 млрд дол., але стійкість прибутковості була збережена з найкращою в галузі операційною рентабельністю 7,4%.

Підрозділ смартфонів, як відзначається, продемонстрував двозначне зростання постачання у порівнянні з минулим роком, хоча в цілому ринок не змінився. Бізнес підвищив загальну конкурентоспроможність своєї продукції та оптимізував портфель, збільшивши частку преміальних продуктів. Причому рекордно висока частка преміальних продуктів була досягнута завдяки продажам смартфонів razr.

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