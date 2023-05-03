Новий рідер PocketBook InkPad Color 2 отримав вдосконалений кольоровий E Ink екран 7,8”

3 мая 2023 г., 17:25

0

Tweet

Компанія PocketBook анонсувала нову модель у своїй лінійці кольорових рідерів – PocketBook InkPad Color 2. Вона оснащена оновленим 7,8-дюймовим кольоровим екраном E Ink Kaleido Plus, здатним відображати 4096 кольорів, залишаючись при цьому абсолютно безпечним для зору. Завдяки вдосконаленому кольоровому фільтру, новий екран забезпечує кращу насиченість та колірний тон зображення, що зробить кольоровий контент ще яскравішим і привабливішим. Екран з діагоналлю 7,8 дюйма максимально наближений за розміром до сторінки друкованої книжки, що має забезпечити максимальний комфорт читання.



Завдяки адаптивному підсвічуванню SMARTlight, можна налаштувати яскравість і тон підсвічування відповідно до власних уподобань. Крім того, активний SMARTlight на мінімальному рівні яскравості допомагає оптимізувати оптичні характеристики екрана E Ink Kaleido Plus, забезпечуючи максимальний комфорт читання. Тому є можливість читати з ідеальним комфортом для очей за будь-якого освітлення, чи то у слабо освітленому приміщені, чи то на вулиці під яскравим сонцем.



PocketBook InkPad Color 2 підтримує 6 аудіоформатів, має вбудований динамік, Bluetooth 5.0 і Text-to-Speech. Завдяки вбудованому динаміку можна просто натиснути Play і зануритись в захопливі історії без жодних додаткових пристроїв. Також є можливість використати Bluetooth для швидкого підключення до бездротових навушників або колонок. Крім того, функція Text-to-Speech дозволяє рідеру читати вголос будь-який текстовий файл природним голосом, фактично перетворюючи його на аудіокнигу.



PocketBook InkPad Color 2 надійно захищений від негативного впливу води за стандартом IPX8. Пристрій витримує занурення в прісну воду на глибину до 2 метрів на термін до 60 хвилин, без жодних негативних наслідків.



Новинка ергономічна та проста у використанні, її дизайн виконано у кольорі Moon Silver.



PocketBook InkPad Color 2 також має такі функції та можливості:

• 32 ГБ вбудованої пам'яті для бібліотеки;

• Усі популярні формати без конвертації – рідер підтримує 21 книжковий і 4 графічні формати, включно з AZW, EPUB, FB2, DOC, TXT, PDF, DJVU, CBR, CBZ, JPEG;

• Підтримка 6 аудіоформатів аудіокниг чи музики у форматах M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP;

• Підтримка Adobe DRM для користування безплатними онлайн-бібліотеками завдяки технології Adobe DRM;

• Потужний чотириядерний процесор;

• Дводіапазонний Wi-Fi, PocketBook Cloud & Dropbox – для швидкої купівлі книжок, керування бібліотекою та синхронізації з іншими пристроями;

• Безоплатні словники – англо-український словник та 10 інших попередньо встановлених мовних комбінацій, а також 42 комбінації, доступні для безплатного завантаження.



Рідер PocketBook InkPad Color 2 буде доступний в Європі та Україні одночасно у кінці травня — на початку червня. Рекомендована ціна в Україні складатиме близько 13000 – 13500 грн.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet