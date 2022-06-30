Siemens та Nvidia будуть працювати над вдосконаленням технології «цифрових близнюків»

30 июня 2022 г., 17:25

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Німецька Siemens AG оголосила про партнерство з Nvidia у рамках трансформації підхідів промислової автоматизації за допомогою гіперреалістичної 3D-графіки в реальному часі. Перш за все мова йде про вдосконалення так званої методики «цифрових близнюків» або віртуальних моделей реального світу, які точно імітують виробничі програми.



Про партнерство оголосили на віртуальному заході Siemens Accelerate Роланд Буш (Roland Busch), президент і виконавчий директор Siemens, і Дженсен Хуанг (Дженсен Хуанг), засновник і виконавчий директор Nvidia.



Nvidia надасть Siemens доступ до Omniverse, платформи для 3D-проектування та співпраці, яка використовує штучний інтелект для створення високоякісних симуляцій реального світу. Це допоможе компанії створювати дуже реалістичні симуляції її систем автоматизації промислового виробництва, щоб створювати більш точних цифрових двійників, повідомили компанії.



Цифрові двійники можна використовувати для віртуального відтворення симуляцій реального світу, щоб можна було тестувати різні виробничі сценарії без необхідності будувати цілі виробничі цехи чи проекти. Це значно підвищує швидкість ефективності, автоматизації та проектування, усуваючи потребу у створенні численних фізичних прототипів, дозволяючи створювати моделі в режимі реального часу з високою точністю.



«Siemens і Nvidia поділяють спільне бачення того, як промисловий метавсесвіт сприятиме цифровій трансформації», - підкресив Дженсен Хуанг. - «Це лише перший крок у наших спільних зусиллях, щоб зробити це бачення реальним для наших клієнтів і всіх у глобальної промисловості».



Поряд із цим партнерством Siemens також оголосив про запуск Xcelerator, відкритої платформи партнерських екосистем, призначених для прискорення цифрової трансформації для бізнесу шляхом надання ключових компонентів, таких як ІТ-інфраструктура, обладнання, програмне забезпечення та цифрові послуги з підтримкою Інтернету речей, а також доступ до Omniverse.



«Фотореалістичні, засновані на фізиці цифрові двійники, вбудовані в індустріальний метавсесвіт, пропонують величезний потенціал для трансформації наших економік і галузей, надаючи віртуальний світ, де люди можуть взаємодіяти та співпрацювати для вирішення проблем реального світу», - наголосив Роланд Буш. - «Завдяки цьому партнерству ми зробимо промисловий метавсесвіт реальністю для компаній будь-якого розміру».

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