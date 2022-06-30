ELKO Ukraine розпочинає дистрибуцію рішень для кібербезпеки Trend Micro

30 июня 2022 г., 16:45

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Продуктовий портфель компанії ELKO Ukraine поповнився рішеннями Trend Micro, японського розробника рішень у галузі кібербезпеки. У рамках цього партнерства ELKO використовуватиме свою дистриб’юторську мережу, щоб просувати та розповсюджувати весь спектр рішень Trend Micro для кібербезпеки й хмарних технологій великим, середнім та малим організаціям із різних галузевих вертикалях в Україні.

Рішення Trend Micro для споживачів, підприємств та урядових організацій забезпечують багаторівневу безпеку центрів обробки даних, хмарних середовищ, мереж і кінцевих точок. Продукти компанії працюють разом, щоб безперешкодно обмінюватися інформацією про загрози та забезпечувати пов’язаний захист від загроз із централізованою видимістю та контролем, що забезпечує кращий та швидший захист. Його надійність забезпечують понад 7000 співробітників у більш ніж 65 країнах.

Продукти компанії Trend Micro використовуються для організації безпеки гібридних хмарних середовищ, кібербезпеки мереж, захисту користувачів, виявлення кіберзагроз та реагування на них. Завдяки десятиліттям роботи у галузі безпеки, дослідженням глобальних загроз і безперервним інноваціям, платформа кібербезпеки від Trend Micro захищає понад 500 тис. організацій і понад 250 млн осіб у хмарах, мережах, пристроях і кінцевих точках по всьому світу.

«Партнерська мережа ELKO забезпечить нам якісніше проникнення на ринок, що необхідно для повної реалізації нашого потенціалу продажів. Ми впевнені, що потужні регіональні зв’язки ELKO та глибоке розуміння бізнесу допоможуть вплинути на нашу позицію на ринку України», – каже Василь Діденко, регіональний директор з продажів Trend Micro в Україні

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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