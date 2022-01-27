Шило на мыло?

27 января 2022 г., 16:35

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Мне сразу несколько человек прислали эту новость, хотя это уже не особо и новость. Google вроде бы отказывается от своей замены кукам в виде FloC (Federated Learning of Cohorts) и вместо этого выкатывает Topics API. Собственно, об этом стало известно из гитхаба тимлида FLoC, который и анонсировал замену одного фреймворка на другой.

Суть замены вот в чем. Если FLoC заключался в том, что браузер в условиях отказа от поддержки сторонних кук строил поведенческий профиль своего пользователя и давал доступ к этому профилю сайтам по запросу, то Topics – это точно такой же профиль, только построенный по темам страниц, которые посещаются пользователем. FLoC, напомню, энтузиасты ловили на раскрытии пользователя, здесь же предполагается, что браузер кластеризует интересы своего пользователя по 300+ темам и будет сообщать только их.

В описании API приводятся примеры, как профиль будет строиться на основании недельной посещаемости, причем в 5% случаев на запрос сайта браузер будет выдавать случайную тему, а в остальных случаях по определенному алгоритму браузер вернет что-то реальное.

Я на этом моменте, честно говоря, перестал понимать, зачем надо строить фреймворк, который будет что-то строить и с какой-то вероятностью сознательно врать о своих результатах. Описанная конструкция выглядит как исключительно академическая модель, непредназначенная для использования в реальной жизни. А если вспомнить, что пресловутый FLoC отказались поддерживать совершенно все разработчики браузеров, кроме самого Google, то меня терзают смутные сомнения о будущем нового фреймворка.

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