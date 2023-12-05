Samsung поступилася SK hynix першою позицією на ринку серверної пам'яті

5 декабря 2023 г., 9:35

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Видання Businesskorea повідомляє, що компанія SK hynix обігнала Samsung Electronics на ринку серверної оперативної пам'яті, наблизившись до 50% частки ринку в третьому кварталі цього року.



За даними Trendforce компанія SK hynix зайняла перше місце на ринку серверної оперативної пам'яті в третьому кварталі з часткою ринку 49,6% і обсягом продажів 1,85 мільярда доларів.



Samsung Electronics посіла друге місце з обсягом продажів 1,313 млрд дол., забезпечивши собі 35,2% ринку. Третє місце посіла американська Micron з обсягом продажів 560 млн дол. та часткою ринку 15,0%.



На серверні компоненти припадає приблизно 35-40% всього ринку DRAM.



Лідерство SK hynix пояснюється її активністю у напрямку DRAM DDR5. У вересні SK hynix опублікувала документ "DDR5 Performance Validation Whitepaper", оголосивши, що її серверна DRAM DDR5, інтегрована з процесорами Intel, досягла найвищої продуктивності.



SK hynix співпрацює з Intel, щоб задовольнити ці вимоги, отримавши сертифікат для своєї оперативної пам'яті DDR5 DRAM 4-го покоління 1a (10-нанометровий техпроцес). Наразі компанія проходить валідацію для DRAM 1b (10-нанометровий техпроцес 5-го покоління), а Samsung Electronics отримала сертифікацію для DRAM 1z (10-нанометровий техпроцес 3-го покоління).



SK hynix також відома як виробник не тільки чипів, а й модулів DIMM DDR5.



Розрахунок частки ринку Trendforce не включав високошвидкісну пам'ять (HBM), яка в основному використовується в серверах штучного інтелекту. Враховуючи HBM, розрив між SK hynix та Samsung Electronics оцінюється як більший.



На загальному ринку DRAM Samsung Electronics займає перше місце. Однак SK hynix скорочує розрив. Компанія Omdia, що займається дослідженням ринку, повідомляє, що в третьому кварталі цього року Samsung Electronics очолила світовий ринок DRAM з часткою 39,4%, за нею слідує SK hynix з 35%. Третє місце посіла Micron з 21,

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