IBM масштабує кіберзахист підприємств та об'єднується з Anthropic у межах Project Glasswing

Корпорація IBM оголосила про масштабне розширення свого портфеля рішень для забезпечення кібербезпеки підприємств в еру штучного інтелекту. У межах цієї стратегії компанія уклала партнерство з розробником AI Anthropic, приєднавшись до міжнародної ініціативи Project Glasswing, метою якої є захист критично важливої світової інфраструктури програмного забезпечення.



Сьогодні хакери все частіше використовують передові моделі штучного інтелекту для прискорення кожного етапу кібератак - від розвідки та пошуку вразливостей до безпосереднього зламу систем. У відповідь на це IBM, яка забезпечує безпеку фінансових та хмарних систем у понад 175 країнах, розгортає нове покоління захисних інструментів.



«Атаки, керовані штучним інтелектом, уже переросли можливості традиційних засобів захисту, - заявив Роб Томас (Rob Thomas), старший віцепрезидент із програмного забезпечення та головний комерційний директор IBM. - Ми допомагаємо клієнтам оцінити їхні ризики та впроваджуємо такі інструменти, як IBM Concert. Паралельно, у межах Project Glasswing, ми посилюємо захист власних продуктів та передаємо знайдені виправлення у відкритий доступ. Спільна робота робить сильнішою всю ІТ-екосистему».



Система IBM Concert використовує AI для виявлення та усунення вразливостей ще до того, як ними скористаються хакери. Вона об'єднує сигнали від додатків, інфраструктури та мережі в єдине операційне вікно. Спеціальний модуль IBM Concert Secure Coder інтегрується безпосередньо в середовище розробки (IDE), автоматично знаходячи та виправляючи помилки в коді безпосередньо під час його написання.



Спільно з бізнес-партнерами підрозділ IBM Consulting запускає сервіс IBM Autonomous Security на базі мережі AI-агентів. Система здатна здійснювати виявлення загроз, ухвалення рішень та скоординовану відсіч атакам на «машинній швидкості», адаптуючись до стиснутих часових рамок, якими оперують хакерські AI.



IBM та її дочірня компанія Red Hat активно працюють над мінімізацією ризиків, пов'язаних із використанням стороннього відкритого коду. Вони створюють комерційні версії популярних open-source компонентів із гарантованою підтримкою та оперативно випускають патчі безпеки у разі виявлення загроз.



Проєкт Glasswing об'єднує лідерів технологічного сектору для виявлення дір у безпеці загальнодоступного софту. IBM передає свої знахідки у межах Glasswing через систему скоординованого розкриття інформації та публічні патчі для open-source спільноти. У компанії підкреслюють, що відкритість та взаємний аудит є обов'язковими умовами для глобальної безпеки в сучасних реаліях.

