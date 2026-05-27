Держспецзв’язку спільно з eGA розпочинає серію навчань із реагування на кіберзагрози

27 мая 2026 г., 12:35

0

Tweet

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України спільно з Академією електронного управління (e-Governance Academy, eGA) провели масштабні командно-штабні кібернавчання TTX (Tabletop Exercises) на тему «Реагування на кіберінциденти в умовах складних кібератак: від об’єктового до секторального рівня».

У навчаннях взяли участь 60 фахівців з кіберзахисту центральних органів виконавчої влади, операторів критичної інфраструктури та ключових державних установ.

Зокрема, учасники працювали зі сценарієм, що моделював складну кібератаку на ланцюжок постачань програмного забезпечення. Фахівці відпрацьовували координацію між об’єктовим, галузевим та національним рівнями реагування, взаємодію із CERT-UA, а також ухвалення рішень щодо стримування, усунення наслідків та відновлення систем.

Це навчання у Києві стало першим у серії загальнонаціональних навчань, спрямованих на посилення регіональних центрів кібербезпеки. Загалом за підтримки ЄС заплановано 10 хвиль подібних тренінгів у різних регіонах України. Їхня мета – вибудувати надійний механізм горизонтальної та вертикальної взаємодії між операторами критичної інфраструктури, секторальними органами та суб’єктами національної системи реагування на кіберзагрози.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI