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Щотижнева кількість користувачів OpenAI ChatGPT зросла до 200 мільйонів

30 августа 2024 г., 17:35
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Як пише Reuters, компанія OpenAI заявила, що її чат-бот ChatGPT тепер має понад 200 мільйонів щотижневих активних користувачів, що вдвічі більше, ніж минулого осіннього сезону.
 
За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана (Sam Altman), запущений у 2022 році, може генерувати відповіді, подібні до людських, на основі підказок користувача, і має 100 мільйонів щотижневих активних користувачів.
 
OpenAI заявила, що 92% компаній зі списку Fortune 500 використовують її продукти, а використання її автоматизованого інтерфейсу прикладного програмування, або API, який дозволяє програмам розмовляти один з одним, подвоїлося з моменту запуску ChatGPT-4o mini в липні.
 
GPT-4o mini - це економічно ефективна невелика модель AI, спрямована на те, щоб зробити свою технологію більш доступною і менш енергоємною, що дозволить стартапу орієнтуватися на більш широке коло клієнтів.
 
Окремо стартапи OpenAI і Anthropic підписали угоди з урядом США про дослідження, тестування та оцінку своїх моделей штучного інтелекту, повідомив Інститут безпеки штучного інтелекту США раніше в той же день.
 
ЗМІ повідомляють, що Apple  і Nvidia ведуть переговори про інвестування в OpenAI в рамках нового раунду збору коштів, який оцінить виробника ChatGPT вище 100 мільярдів доларів.
Очікується, що і компанія Microsoft, яка вже підтримує OpenAI, також інвестує ще в компанію, згідно з повідомленнями.

 

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