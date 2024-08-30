Чиплет оптичного інтерконекту XPU-XPU забезпечує швидкість 4 Тбіт/с

30 августа 2024 г., 16:35

Група Intel з інтегрованих фотонних рішень (IPS) на виставці Hot Chips 2024 продемонструвала найсучасніший і перший у галузі повністю інтегрований чиплет оптичного обчислювального інтерконекту (OCI, optical compute interconnect) у комплекті з процесором Intel з передачею даних у реальному часі.



Саїд Фатхолоумі (Saeed Fathololoumi), фотонний архітектор з Integrated Photonics Solutions Group, розповів про чиплет OCI і його конструкцію, що підтримує 64 канали передачі даних зі швидкістю 32 Гбіт/с у кожному напрямку по оптоволокну довжиною до 100 метрів. Фатолоумі також розповів про те, як чиплети OCI задовольнятимуть висхідні потреби інфраструктури штучного інтелекту у вищій пропускній здатності, низькому енергоспоживанні та великому радіусі дії. Чиплети OCI від Intel являють собою стрибок уперед у сфері високошвидкісних міжз'єднань для майбутнього масштабування кластерних з'єднань CPU/GPU і нових обчислювальних архітектур, зокрема когерентного розширення пам'яті та дезагрегації ресурсів в інфраструктурі AI, що розвивається, для центрів оброблення даних і високопродуктивних обчислювальних застосунків (HPC).

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