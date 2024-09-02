Презентовано новий наземний військовий робот SIRKO-S1

2 сентября 2024 г., 8:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров надав додаткові деталі про робот SIRKO-S1, який може перевозити вантажі, допомогти у розмінуванні та у розвідку в екстремальних умовах

«Ще одна розробка від учасників Brave1, яка допомагає на фронті, — наземний роботизований комплекс SIRKO-S1. Боєць може навчитися керувати ним за день. Робот простий у використанні та багатофункціональний: підвозить боєприпаси, розміновує і здійснює розвідку», зазначив Михайло Федоров.

У новому випуску Warchangers розробник розповів, як Brave1 допоміг покращити SIRKO-S1, що буде з розробкою далі та які проблеми у створенні оборонних технологій.

Переглядайте випуск Warchangers про технології, що змінюють хід війни.

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