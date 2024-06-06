Що нового вміє Huawei IdeaHub2?

6 июня 2024 г., 12:35

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Компанія Huawei спільно зі своїм партнером MTI познайомили із рішенням IdeaHub2 нового покоління, яке покликане підвищити продуктивність сучасного офісу.

Нагадаю, що в цьому блозі вже розповідалося про платформу IdeaHub, коли вона вперше з'явилася в нашій країні. Тепер, коли вона отримала оновлення, мені довелося коротко познайомитись з нею під час презентації, що відбулася у київському офісі Huawei.

Нагадаю, що за своєю суттю IdeaHub є комп'ютерно-комунікаційною платформою категорії «все в одному», яка побудована на базі великопанельних дисплеїв з діагоналлю від 65 до 86 дюймів. Крім обчислювача до їх складу входить також модуль із камерою для проведення відеоконференцій. Функціональність цих пристроїв дозволяє використовувати їх як інтелектуальні панелі для спільної роботи як в режимі відеоконференції, так і при організації локальних обговорень.



Роман Дмуховський продемонстрував режим поділу екрана IdeaHub2

До оновленої лінійки IdeaHub2, доступної в Україні, входить п'ять моделей: IdeaHub B2, IdeaHub B3, IdeaHub S2, IdeaHub ES2, IdeasHub ES2 Plus. Їхня відмінність полягає в оснащеності апаратної платформи, операційною системою, що використовується, та функціональності інтелектуальної панелі. Так у базовій моделі IdeaHub B2 використана ОС Android, тоді як у старших встановлена HarmonyOS, а її вбудована камера працює з роздільною здатністю HD. Зауважу, що в більш розвинених пристроях є камери з підтримкою 1080p та 4K.

Під час презентації було використано модель IdeaHub ES2, з найбільш широкою функціональністю серед наявних у нашій країні. Тому на її прикладі вивчимо, чому новому навчили IdeaHub за більш ніж три роки, що пройшли з моменту її першого виходу на ринок.

Перше, на що звертаєш увагу при знайомстві з цим рішенням – модуль 4K-камери, прикріплений над екраном. Раніше камеру було вбудовано в корпус. Тепер у її конструкції використана система охолодження, завдяки чому не відбувається спотворення кольору, що буває в результаті нагрівання при тривалих відеоконференціях.

Під час проведення відеоконференції за участю кількох людей камера автоматично налаштовує кадрування на тому з учасників, хто в цей час виступає. Точне позиціювання джерела звуку досягається у радіусі 12 метрів завдяки наявності лінійки з 12 мікрофонів. Причому якщо в аудиторії зав'язується полеміка, то на екран може бути виведено дві людини. А якщо кількість тих, хто говорить, більш як двоє, то виконується охоплення всього приміщення.

Не можна не згадати й про таку цікаву функціональність, як віртуальні стіни. Її суть полягає в тому, що лінійка мікрофонів може відсікати шуми, що надходять з-за меж заданої зони. Це може бути корисно, коли відеоконференція проходить в умовах так званого open space або до її учасників входять численні слухачі, які розташувалися навколо активної зони.

Важливим удосконаленням апаратної платформи IdeaHub2 стала поява підтримки Wi-Fi 6. При цьому сам пристрій може бути ролі точки доступу, що дозволяє взаємодіяти з ним безпосередньо. Для цього достатньо використовувати фірмове програмне забезпечення IdeaShare.

Нагадаю, що в IdeaHub2, як і в попередньому поколінні, можна встановлювати модуль із комп'ютером під керуванням Windows. При цьому перемикання між цими платформами організовано досить оперативно. І якщо раніше формат виведення був лише повноекранний, то тепер екран можна розділяти між додатками на дві частини у трьох режимах: 1:1, 2:1 та 1:2. Така функціональність може бути корисною, наприклад, коли в одному вікні йде відеоконференція, а в другому робляться нотатки до неї.

Крім того, навіть у режимі мультидисплейного виводу за участю IdeaHub2, з його екрана можна керувати ноутбуком, з якого ведеться презентація.

За словами Романа Дмуховського, керівника напряму Huawei у компанії MTI, ціни на пристрої лінійки IdeaHub2 лежать у діапазоні від 2 до 10 тис. дол. Це дозволяє підібрати рішення з необхідним співвідношенням вартості до функціональності для широкого спектра замовників, починаючи зі сфери освіти й до великих корпоративних проєктів.

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