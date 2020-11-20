Huawei IdeaHub – «все в одном» для удаленного взаимодействия

20 ноября 2020 г., 15:05

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Анонсированное в конце лета решение уже появилось в нашей стране и даже довелось на практике познакомиться с его возможностями.

Посвященный представлению в нашей стране решению IdeaHub пресс-брифинг прошел в киевском офисе Huawei. Поскольку мы уже давали о нем развернутую информацию, коротко остановлюсь на впечатлениях от знакомства в живую. Но для начала все же напомню, что IdeaHub по сути представляет собой компьютерную платформу категории «все в одном», но в отличие от обычных дестопных форм-факторов оснащен крупнопанельным сенсорным экраном с диагональю от 65 до 86 дюймов. А для проведения видеоконференций в нем имеется высококачественная камера и массив из 12 микрофонов.



Huawei IdeaHub работает под управлением ОС Android, поэтому похож на большой планшет

В качестве модуля расширения в IdeaHub можно установить полноценный ПК под управлением Windows на базе процессоров Intel Core i5 или i7. Таким образом на одном шасси могут работать два компьютера: с ОС Android и Windows. И на каждый из них можно устанавливать необходимые приложения.



Конфигурация демонстрационного устройства включает модуль Windows ПК (он сверху)

Ключевой особенностью IdeaHub является простота организации удаленного взаимодействия, что должно быть востребовано в бизнес-среде. Устройство, смонтированное на подставке с колесиками, можно быстро перевозить по офису. Единственным необходимым для его работы проводным соединением является силовой кабель. Каналом передачи данных может быть как Wi-Fi, так и Ethernet.



Стилус крепится на магните, и достаточно взять его в руки, чтобы активировать режим рисования

Встроенная коммуникационная платформа умеет автоматически оптимизировать качество передаваемого видеопотока в зависимости от пропускной способности информационного канала. В этом нам довелось убедиться на собственном опыте. В начале живой демонстрации мы увидели прерывистую передачу картинки, а на экране появилось сообщение о том, что теряется порядка 20% пакетов. Оказалось, что использованная для демонстрации IdeaHub беспроводная сеть просто не вытягивает максимальное разрешение экрана. Но вскоре видео стало гладким без артефактов. При этом качество картинки на глаз не изменилось.



Символом NFC помечен чип для передачи на устройство контента со смартфона

Задействовать для видеоконференций можно любой клиент, начиная со Skype и заканчивая новомодным Zoom. И во всех приложениях обеспечивается поддержка встроенных в платформу функций автоматического наведения камеры на говорящего, автоматическая настройка кадра по числу участников и самое интересное – отсечение боковых источников шума. Последнее достигается с помощью массива из 12 микрофонов, расположенных над экраном. Встроенная настройка позволяет, в частности, задавать общий угол охвата в пределах 180°.

В корректной работе этих функций участники презентации убедились в живую. Но наиболее эффектной среди них была, так называемая, акустическая «стена». Достаточно хотя бы на шаг пересечь заданную заранее для массива микрофонов границу охвата, как звук совершенно исчезает. По замыслу разработчиков, это полезно при организации телеконференций в людных помещениях.

Массив из 12 микрофонов расположен над экраном

Можно использовать IdeaHub и в качестве интерактивного дисплея. При этом устройство поддерживает распознавание символов и графических примитивов для корректного оформления, например, блок-схем. По результатам экспресс-тестирования выяснилось, что распознавание рукописного ввода работает для английского и кириллицы. При этом качество распознавания зависит от аккуратности написания: слишком беглые записи приводят ко вводу ошибочных символов. Для украинского пока лишь заявлена поддержка, но на практике мы не смогли в этом убедиться. По словам экспертов Huawei, доработка прошивки будет сделана в ближайшее время.

Размер первой ввезенной партии устройств не превышает десятка. На первом этапе они будут использованы для организации демо-зон у партнеров Huawei. А план на следующий год предусматривает реализацию около 300 шт. Розничная цена IdeaHub стартует с отметки 8 тыс. евро и определяется размером диагонали, оснащением дополнительными модулями и функциональностью. Так в серию входят модели IdeaHub S и IdeaHub Pro, которые отличаются поддерживаемыми функциями. В частности, IdeaHub Pro оснащена камерой с разрешением 4K и функцией автоматического отслеживания спикера.

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