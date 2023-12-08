AI-асистенти IT-Enterprise (2024) допомагають аналізувати масиви корпоративних даних

8 декабря 2023 г., 12:45

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На базі no-code/low-code платформи IT-Enterprise (версія 2024) запроваджено модуль готових до використання AI-асистентів, а також передбачена можливість створювати самостійні конфігурації для використання приватних даних. Зокрема в стандартній версії модуля AI Assistant в IT-Enterprise-2024 передбачені асистенти: користувача IT-Enterprise, з бухгалтерії, з виробництва, з персоналу, з логістики, з обслуговування обладнання та фінансовий.

AI-асистент користувача, наприклад, готовий надати покрокову інструкцію для розв'язання будь-якого питання з функціоналом програмного забезпечення IT-Enterprise. Своєю чергою, асистент з персоналу за запитом може систематизувати дані за будь-якими умовами – наприклад, порахувати кількість співробітників набраних компанією за визначений проміжок часу, виконати розділення за спеціальностями, статтю, віком. Також, AI-помічник може скласти список працівників, які мають день народження у визначену дату. Відповідь, на підготовку якої людині знадобиться кілька годин, AI-асистент дає за кілька секунд.

Важливо, що усі асистенти на платформі IT-Enterprise-2024 доступні для використання з мобільних пристроїв.

Крім того, в системі IT-Enterprise передбачена можливість швидко створити персонального або корпоративного AI-асистента, який буде систематизувати та аналізувати дані фінансових звітів, внутрішніх інструкцій, інших складних і об’ємних документів. За бажанням користувача, асистент може виводити інформацію в таблицях.

IT-Enterprise пропонує клієнтам індивідуальні LLM-проєкти. З їх допомогою можна оптимізувати процеси підтримки клієнтів, інструктажу співробітників, підготовки тренінгів і тестів, описів продукції, розсилок, аналізу даних і підготовки звітів.

Незабаром рішення з використанням створених на базі великих мовних моделей AI-асистентів з'являться в інших продуктах IT-Enterprise – SmartTender та програмних рішеннях лінійки Master.

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