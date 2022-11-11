 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Шахрайське угрупування привласнювало понад 200 млн. евро приватних інвесторів на рік

11 ноября 2022 г., 14:25
+11
голос

Співробітники «Департаменту кіберполіції» спільно з «Головним слідчим управлінням Нацполіції», «Офісом генерального прокурора», представниками «Європолу» та «Євроюсту» викрили п’ятьох громадян України, які є учасниками масштабної міжнародної злочинної схеми. Документування дій зловмисників відбувалося у взаємодії з правоохоронцями Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії. Розслідування кібершахрайства розпочалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи за даним фактом.

Зловмисники мали власні вебресурси, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту, торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони). На платформах імітувалося зростання активів, однак інвестори не мали змоги перевести «зароблене» у готівку.

Для переконання потенційних вкладників зловмисники утворили call-центри у кількох країнах Європи. Там працювало понад 2000 осіб. На території України діяло три таких сall-центри, п'ятеро фігурантів відповідали за організацію їхньої роботи.

За даними «Європолу», від протиправної діяльності транснаціонального угруповання постраждали сотні тисяч осіб по всьому світу. Збитки оцінюються у понад 200 млн євро на рік.

В оселях фігурантів, а також за адресами розташування call-центрів, у Києві та Івано-Франківську, правоохоронці провели обшуки. Вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони. Одночасно обшуки проходили в інших країнах за місцями проживання решти учасників групи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) «Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Шахрайське угрупування привласнювало понад 200 млн. евро приватних інвесторів на рік

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  