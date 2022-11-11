Шахрайське угрупування привласнювало понад 200 млн. евро приватних інвесторів на рік

11 ноября 2022 г., 14:25

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Співробітники «Департаменту кіберполіції» спільно з «Головним слідчим управлінням Нацполіції», «Офісом генерального прокурора», представниками «Європолу» та «Євроюсту» викрили п’ятьох громадян України, які є учасниками масштабної міжнародної злочинної схеми. Документування дій зловмисників відбувалося у взаємодії з правоохоронцями Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії. Розслідування кібершахрайства розпочалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи за даним фактом.

Зловмисники мали власні вебресурси, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту, торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони). На платформах імітувалося зростання активів, однак інвестори не мали змоги перевести «зароблене» у готівку.

Для переконання потенційних вкладників зловмисники утворили call-центри у кількох країнах Європи. Там працювало понад 2000 осіб. На території України діяло три таких сall-центри, п'ятеро фігурантів відповідали за організацію їхньої роботи.

За даними «Європолу», від протиправної діяльності транснаціонального угруповання постраждали сотні тисяч осіб по всьому світу. Збитки оцінюються у понад 200 млн євро на рік.

В оселях фігурантів, а також за адресами розташування call-центрів, у Києві та Івано-Франківську, правоохоронці провели обшуки. Вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони. Одночасно обшуки проходили в інших країнах за місцями проживання решти учасників групи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) «Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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