Виручка Foxconn зросла на 24% до 55,62 млрд дол.

11 ноября 2022 г., 15:15

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Компанія Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), контрактний виробник більшості iPhone, попередив, що доходи від випуску побутової електроніки впадуть в цьому кварталі, оскільки він бореться зі спалахом Covid, який відгородив його основну виробничу базу в центральному Китаї.



Foxconn, повідомила про прибуток, який був нижче оцінок за третій квартал, і заявила, що зростання виручки буде рівним протягом поточного тримісячного періоду. Зараз Hon Hai намагається відновити повне виробництво після того, як спалах коронавірусу в жовтні викликав блокування минулого тижня навколо її найбільшого заводу в Чженчжоу, що серйозно обмежило потік товарів і людей, необхідних для підтримки збірки iPhone.



Як повідомляє Bloomberg, керівники компанії підтвердили, що вони працюють з урядом, щоб контролювати спалах і відновити роботу заводу.



Попередження Foxconn про доходи підкреслює наслідки китайської політики Covid Zero, жорсткої системи раптових блокувань і масового тестування, яка пригнічує економіку №2 у світі. Закриття заводу, який отримав назву "Місто iPhone" - гігантського комплексу, в якому працює близько 200 000 робітників і який випускає приблизно чотири з п'яти останніх моделей iPhone - завдало удару по Apple.



Жорсткі обмеження, пов'язані з Covid, посилюють наслідки ослаблення попиту на споживчу електроніку в усьому світі. У четвер Pegatron інший великий партнер Apple по виробництву iPhone, попередив, що її продажі впадуть у 2022 році через падіння виручки від ноутбуків на 15%-20% в четвертому кварталі.



Чистий прибуток Foxconn зріс на 5% до NT$38,8 млрд (1,22 млрд дол.) у третьому кварталі в порівнянні з середньою оцінкою в NT$41 млрд, повідомив виробник.



Виручка зросла на 24% до NT$1,75 трлн (55,62 млрд дол.), що перевищило попередню оцінку в NT$1,52 трлн (48,31 млрд дол.). Однак акції компанії впали на 2% в Тайбеї.



У першому півріччі компанія перевершила очікування щодо прибутку частково завдяки ефективному управлінню поставками під час карантину через Covid, коли вона заручилася підтримкою місцевих органів влади, щоб зберегти критичний потік компонентів. Foxconn заявила, що управляє блокуванням в Чженчжоу спільно з локальними органами влади.



Якщо Foxconn зможе незабаром відновити своє виробництво і взяти ситуацію з Covid під контроль, продажі все одно повинні постраждати в першій половині листопада, перш ніж поступово відновляться, вказують аналітики Citigroup.



Збій збігається з сезоном святкових покупок в США, а також з різким уповільненням попиту на електроніку в усьому світі. Apple попередила в неділю, що відвантажить менше преміальних пристроїв, ніж очікувалося, через блокування в Чженчжоу.



Американська компанія, яка бореться з прохолодним попитом на менш дорогі iPhone 14s, очікує, що в цьому році випустить як мінімум на 3 мільйони менше телефонів iPhone 14, ніж спочатку передбачалося. Компанія і її постачальники тепер націлені на те, щоб зробити 87 мільйонів пристроїв або менше, в порівнянні з цільовим показником в 90 мільйонів одиниць раніше, повідомило на цьому тижні агентство Bloomberg.



У довгостроковій перспективі Foxconn робить ставку на розширення виробництва електромобілів. Найбільший у світі контрактний виробник націлився на 5% частку ринку електромобілів у 2025 році, чому сприяло придбання днями заводу з виробництва електричних пікапів Lordstown Motors в Огайо.

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