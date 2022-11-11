У наступному році ноутбуки на базі Arm становитимуть 13,9% ринку

11 ноября 2022 г., 13:35

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Згідно з дослідженнями DigiTimes архітектура Arm продовжує впевнено завойовувати ринок ноутбуків, і в 2023 році займе 13,9% частки ринку ноутбуків. І це майже у 10 разів перевищує показник 2020 року, коли таки пристрої займали лише 1,4% ринку.



Ситуація з ноутбуками на базі Arm могла б бути кращою, але весь цей ринок наразі стримується низкою макроекономічних факторів: загальним спадом ІТ-ринку та постпандемічним спадом продажів, а також навантаженням на наявний дохід через рецесію та інфляцію.



DigiTimes зазначає, що ринок ноутбуків у 2022 році скоротився на 22,8% в річному обчисленні, при цьому було відвантажено 190 мільйонів пристроїв. У звіті додається, що галузевий консенсус вказує на те, що точка рівноваги поставок ноутбуків стабілізується на рівні близько 200 мільйонів одиниць на рік.



Компанія Apple вийшла на ринок ноутбуків на базі технології Arm наприкінці 2020 року з моделями MacBook, яки використовували Apple Silicon, що з самого початку відрізняються виграшним поєднанням високої продуктивності та відмінної автономності. На додаток до успіху ноутбуків Apple на базі Arm, компанія Qualcomm вдосконалила свої процесори Snapdragon з тією ж архітектурою для Windows-систем, які також набули популярності.



У звіті DigiTimes також згадується, що Chromebook на базі Arm набирає обертів, але меншою мірою.



Згідно зі даними DigiTimes, частка Intel на ринку ноутбуків досягла піку у 2016 році та складала 82,2% (AMD тоді було 17,8%). Але в ІІ кв. цього року, Intel вже належало лише 63,5%, тоді як AMD зміцнила свої позиції до 36,4%.



При цьому, ймовірно, не відбудеться значного перерозподілу часток ринку процесорів для ноутбуків до 2024 року, коли очікується дебют чипів Nuvia від Qualcomm.

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