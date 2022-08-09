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Сервіси Google зазнали глобального збою

9 августа 2022 г., 12:00

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Згідно з даними сервісу Downdetector.com, який відстежує збої, служби Google  мали сьогодні глобальний збій, але вже відновили роботу після.

На піку збою було понад 30 000 звітів, які вказували на проблеми з Google лише в Сполучених Штатах станом на 01:30 за Гринвічем.

Майже 5900 користувачів повідомили про проблеми в Японії. Збої також спостерігалися в Канаді та Австралії.

Як повідомляє Downdetector.com, майже  81% скарг припадає на функціювання пошукового сервісу, 18% - на проблеми з роботою сайту і біля 1% - на сервіс авторизації.

Як пише The Gardian, аналітична фірма ThousandEyes повідомила, що збої в роботі пошуковика Google торкнулися щонайменше 1338 серверів компанії по всьому світу в більш ніж 40 країнах.

Слід додати, що Google публічно не прокоментувала інцидент та не назвала його причину.

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