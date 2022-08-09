ELKO Ukraine стає дистриб’ютором ARCTIC, виробника малошумних кулерів та компонентів для ПК

9 августа 2022 г., 12:52

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Компанія ELKO Ukraine повідомила, що продукція ARCTIC, одного з найвідоміших виробників систем та компонентів охолодження для ПК поповнила її портфель. На додаток до широкого асортименту кулерів та вентиляторів CPU/GPU, цей вендор виготовляє високоякісні кронштейни для моніторів та настінні кронштейни, а також практичне технічне обладнання та акустичні системи.



Підкреслюється, що напрацювання компанії ARCTIC суттєво вплинули на світову тенденцію до безшумних систем охолодження. На відміну від конкурентів, компанія розвиває власні потужності виробництва та інвестує у розробку інновацій, реєструючи важливі патенти на технології, що масово використовуються на ринку.



Компанія, яку очолює засновник Магнус Хубер, має представництва в Німеччині, Гонконзі та США. За понад 20 років розвитку бренд завоював визнання користувачів ПК у понад 45 країнах своїми інноваційними та зручними продуктами високої якості, які продаються за справедливими цінами.



“Нашу угоду з компанією ARCTIC варто вважати суттєвим досягненням, адже це один із трьох флагманських брендів у своїй категорії на ринку України. Серед переваг для партнерів ELKO Ukraine хочу виділити глибину нашого складу, широкий асортимент продукції ARCTIC та офіційну гарантію від 12 до 60 місяців”, наголосив Валерій Костюченко, продакт-менеджер напряму ‘’Блоки живлення, корпуси та системи охолодження" компанії ELKO Ukraine.

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