Проєкт ІT Generation розпочав набір студентів на безплатне навчання ІТ-спеціальностям

9 августа 2022 г., 11:25

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Третій етап освітнього проєкту ІТ Generation розпочався 8 серпня. Протягом двох тижнів триватиме приймання заявок від українських громадян, які хочуть змінити професію та бажають безоплатно навчатись ІТ-спеціальностям.

Для участі в ІТ Generation охочим навчатися потрібно обрати школу та освітню програму на порталі проєкту it-generation.gov.ua, перейти за посиланням на сайт обраної школи та подати заявку. Відбір студентів буде проводити школа, в тому числі шляхом тестування та співбесіди. З переліком документів, необхідних для студентів, можна ознайомитись на порталі проєкту, у розділі FAQ та на сайтах шкіл.

Отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців у віці 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностям та не мають досвіду роботи у цій сфері. Також рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1. Тривалість навчання: 2-6 місяців залежно від навчальної програми.

Навчатися можна буде за такими ІТ-напрямами:

технічні: FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain;

нетехнічні: Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing.

ІТ Generation – освітній проєкт безоплатного навчання ІТ-спеціальностей громадян, котрі не мають досвіду у цій сфері – офіційно стартував 29 червня. З 7 по 21 липня проходило приймання заявок від шкіл. Всього у проєкті беруть участь 23 освітні заклади.

Проєкт реалізується «Міністерством цифрової трансформації» в партнерстві з компанією Binance Charity та «Львівським IT Кластером» за підтримки USAID та ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

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