Сервіс виклику таксі Uber відновлює діяльність у Києві

14 апреля 2022 г., 12:25

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Після отримання схвального рішення від міської влади, Uber відновлює роботу в Києві. Головна мета рішення компанії – підтримати столицю у якомога швидшому поверненні до нормального життя та допомогти жителям й організаціям пересуватися містом.

«Від сьогодні Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати відновлення міста, Uber не стягуватиме жодної комісії за поїздки – це означає, що повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, буде надходити безпосередньо місцевим водіям. Також Uber пожертвує 10 тис. безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, що надають необхідну допомогу й послуги киянам», – коментує Анабель Діаз, регіональна менеджерка Uber в Європі, Близькому Сході та Африці.

Також Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

Окрім відновлення основної операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні проєкти у співпраці з неурядовими організаціями, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців на місцевому та глобальному рівнях.

Зокрема, Uber пропонує промокоди на безоплатні поїздки до центрів здачі крові донорам з DonorUA – наразі вони доступні у всіх містах, де працює платформа (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку). Користувачі, зареєстровані на сайті DonorUA, зможуть скористатися одноразовим промокодом для замовлення поїздки в додатку Uber в обидва боки вартістю до 150 грн кожна. Щоб отримати промокод, заплануйте здачу крові в особистому кабінеті донора, натисніть «Я хочу отримати промокод» – і він буде відправлений на вказану вами електронну адресу.

Також нещодавно Uber запустив у Львові сервіс Uber Connect & Van зі спеціальним промокодом для пожертвування товарів для внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива реалізується у співпраці з «Волонтерська Сотня Львів».

В Україні та Польщі Uber запустив спеціальну послугу Uber Aid, що дозволяє українцям їздити до кордонів безоплатно.

А за допомогою кнопки Uber Donate, розміщеної в застосунку, компанія вже зібрала 3,5 млн дол. по всьому світу. Понад 1 млн дол. з цих коштів надійшли від Uber. Наразі кожен користувач Uber в Європі може пожертвувати гроші на підтримку України, скориставшись опцією Uber4Ukraine у застосунку.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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