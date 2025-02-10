Голова підрозділу Data Center & AI Group компанії Intel став СЕО у Nokia

10 февраля 2025 г., 17:43

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Фінська Nokia в понеділок повідомила, що Пекка Лундмарк (Peka Lundmark) залишить посаду генерального директора компанії. Його замінить Джастін Хотард (Justin Hotard).

Джастін Хотард, який вступить на посаду 1 квітня, в даний час є виконавчим віце-президентом і генеральним менеджером Data Center & AI Group в Intel.

Виробники телекомунікаційного обладнання, які борються зі зниженням продажів обладнання 5G, шукають шляхи диверсифікації своїх ринків і проникнення в зростаючі області, такі як штучний інтелект.

«Він має значний досвід у прискоренні зростання технологічних компаній, а також великий досвід у галузі штучного інтелекту та ринків центрів обробки даних, які є критично важливими для майбутнього зростання Nokia», - йдеться у заяві Сарі Балдауфа (Sari Baldauf), голови ради директорів Nokia, щодо зазначення Джастіна Хотарда.

Як повідомляє Reuters, аналітики JPMorgan назвали зміну генерального директора несподіванкою, оскільки Лундмарк успішно «утримував корабель на плаву». «З огляду на те, що новий генеральний директор вже призначений, схоже, що цей перехід готувався протягом деякого часу. З огляду на досвід нового генерального директора у сфері дата-центрів та штучного інтелекту, стає зрозуміло, на яких напрямках Nokia хоче зосередитися», - йдеться у повідомленні.

Цю думку підтримали аналітики Inderes, які вважають, що зміна єв Nokia є стратегічним зрушенням у бік мережевої інфраструктури, де центри обробки даних та інвестиції в АІ сприяють новим можливостям для зростання.

Минулого року Nokia зробила крок до купівлі американського виробника оптичного мережевого обладнання Infinera в угоді вартістю 2,3 мільярда доларів. Це було зроблено, щоб отримати вигоду від мільярдних інвестицій, які вливаються в центри обробки даних для забезпечення зростання штучного інтелекту.

Лундмарк, який був призначений генеральним директором Nokia в 2020 році, залишиться радником Хотарда до кінця року, повідомили у компанії.

Слід зазначити, що свій трудовий шлях Джастін Хотард, починав у компанії Motorola, як старший системний інженер він там пропрацював у період 1996-2000 рр. Далі з 2003 р. до 2007 р. Займав пост директора з управління продуктами та старшого менеджера з корпоративного розвитку у Symbol Technologies (яка була придбана Motorola). Далі у період 2007-2014 був різних керівних посадах NCR, включаючи позиції президента і генерального директору напрямку Global Small Business Cloud Platform. З 2015 по 2024 рр. Хотард працював у Hewlett Packard Enterprise виконавчим віце-президентом і генеральним директором підрозділу High Performance Computing, AI & Labs. З минулого року і дотепер він очолював підрозділу Data Center & AI Group у компанії Intel.

Аналітики зазначають, що акції Nokia зросли на 27,85% за останній рік, але впали більш ніж на 90% з моменту досягнення піку в червні 2000 року.

Інфраструктурний бізнес компанії, який все більше інтегрує технології штучного інтелекту, зосереджується на створенні та обслуговуванні систем зв'язку, включаючи центри обробки даних, сервери та маршрутизатори.

Підрозділ мобільних мереж зосереджується на технологіях і послугах, що забезпечують мобільний зв'язок, включаючи розробку та управління вишками стільникового зв'язку та технологіями 5G.

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