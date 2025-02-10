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Резидентами Дія.City за три роки стали майже три чверті ІТ-компаній України

10 февраля 2025 г., 16:35

Правовий та податковий простір для ІТ-бізнесів Дія.City було запущено три роки тому. За цей час його резидентами стали 1555 компаній, серед яких monobank, Grammarly, Reface, Rakuten Viber, Visa, Nokia та багато інших. В них працює майже 100 тис. айтівців. До держбюджету сплачено понад 30 млрд грн податків.

За три роки Дія.City дав потужний імпульс розвитку IT-екосистеми України. Наразі Дія.City має в пріоритеті розвиток 14 напрямів – від defense tech до R&D у сфері ІТ. Наприклад влітку 2024 року додалися виробники біонічних протезів.

У планах на наступний рік: розширення видів діяльності на компанії, що займаються біотехнологіями, генною інженерією, розробляють та тестують продукти у всіх можливих сферах; запуск Дія.City Invest для скорочення створення венчурного фонду в Україні максимум до тижня; та інші можливості для технологічного бізнесу.

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