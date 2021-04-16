«Сен-Гобен» автоматизирует продажи на базе Microsoft Dynamics 365

16 апреля 2021 г., 13:05

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Международная промышленная группа «Сен Гобен» (Saint Gobain) разрабатывает, производит и продает материалы и решения для строительной, транспортной, медицинской и других областей промышленности. В ноябре 2019 г. компания «Сен-Гобен» начала сотрудничество с OntargIT.

Первым этапом работы стала подготовка технического задания – документа с описанием процессов и требований по реализации посредством Microsoft Dynamics 365 и Power BI: объединение в одной системе дистрибьюторов и объектов, для которых происходят продажи продукции клиента; создание масштабируемого решения управления взаимоотношениями с клиентами; автоматизация ряда процессов, связанных с созданием коммерческих предложений; регулирование ценовой политики и системы скидок; отслеживание тендеров; автоматизация маркетинговых активностей и операционной отчетности по KPI.

Второй этап работ стартовал в сентябре 2020 г. Компания OntargIT начала внедрение системы автоматизации продаж для «Сен-Гобен» на базе Microsoft Dynamics 365 for Sales Enterprise, Power BI и Customer Voice.

Перед командой OntargIT стояла задача автоматизации следующих внутренних процессов: учет встреч, которые проводятся на объектах и у дистрибьюторов (аналитика, целевая аудитория) и т.д.; автоматизация проведения семинаров (анкетирование, автоматическое создание контактов по заполненным анкетам) и т.п.; аналитические отчеты о проведении мероприятий; аналитика продаж.

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