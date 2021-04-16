VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений в ЦОД

16 апреля 2021 г., 12:35

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Компания VMware дает заказчикам возможность создавать современные приложения на базе распределенной мульти-облачной платформы VMware Cloud, способствующей ускорению модернизации приложений в центрах обработки данных, периферийных и облачных средах. С ней разработчики ПО могут работать продуктивнее за счет возможности создавать и размещать свои приложения в любом облаке. Также, платформа позволяет ИТ-департаментам модернизировать инфраструктуру и эксплуатационные процессы, обеспечив лучшую экономику и снизив риски.

Вместе с запуском VMware Cloud, компания анонсирует новые предложения:

VMware Cloud Universal – в рамках этой гибкой подписки упрощается приобретение и использование сервисов VMware для мульти-облачной инфраструктуры и сервисов управления;

VMware Cloud Console – унифицированная среда для мониторинга инфраструктуры VMware Cloud и управления ею независимо от ее расположения;

VMware App Navigator – решения для оценки и приоритезации инициатив по трансформации приложений в рамках всего портфеля приложений предприятия.

Инициативы по модернизации приложений способствуют повышению экономических показателей и качества обслуживания клиентов, а также созданию инновационных цифровых сервисов и внедрению модели удаленной работы сотрудников. Организации, принявшие участие в опросе VMware, заявляют, что 90% инициатив, связанных с приложениями, сводятся к модернизации. При этом 80% респондентов развертывают приложения по распределенной модели в ЦОД, в облачных и периферийных средах.

Платформа VMware Cloud предназначена как для локальных, так и для облачных сред, позволяя реализовать единую модель безопасности и эксплуатации. Она поддерживает традиционные и современные приложения, обеспечивает подключение ко всем нативным облачным сервисам и соответствует требованиям разработчиков и ИТ-операторов. Ценность VMware Cloud для компаний – простота использования мульти-облачных сред в рамках одной облачной платформы и возможность переноса данных, позволяющая решить проблему с разрозненностью облачных окружений. Пользователям VMware Cloud доступны и другие преимущества: повышение продуктивности разработки на 80% с помощью сервиса Tanzu Application Service, снижение эксплуатационных расходов на 59% и ускорение миграции в облако на 46%.

VMware Cloud позволяет компаниям развертывать приложения на платформе VMware Cloud Foundation, работающей в Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, IBM Cloud и Oracle Cloud, в облаке VMware Cloud на Dell EMC и в облаках сотен партнеров VMware Cloud Verified.

В рамках новой подписки VMware Cloud Universal компании получают лучшую гибкость и новые возможности при внедрении облачных технологий и использовании унифицированной модели работы в мульти-облачной среде.

Решение VMware Cloud Console дополняет новую подписку и обеспечивает полную прозрачность и контроль всей инфраструктуры VMware Cloud в локальных, облачных и периферийных средах. Cloud Console – это интегрированный портал, предоставляющий функции распределения, контроля и оптимизации всех ресурсов VMware Cloud. Здесь компании могут развертывать необходимые предложения VMware Cloud Universal и обращаться в службу поддержки VMware.

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