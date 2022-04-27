Незважаючи на ріст квартальних показників Google вони виявилися гірше, ніж очікувалося

27 апреля 2022 г., 13:55

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Як повідомляє Alphabet, материнська компанія Google, у вівторок зафіксувала свою першу квартальну втрату доходів після пандемії - війна в Україні вплинула на продажі реклами на YouTube.



Найбільший у світі постачальник сервісів пошуку та відеопоказу заробив значні статки за останні два роки, оскільки пандемія коронавірусу змусила більше рітейлу та споживачів переходити в онлайн. Але, на думку аналітиків, перевершити ці продажі цього року буде важко через війну, зростання інфляції та дефіцит продуктів, що змушує рекламодавців відмовлятися від багатьох маркетингових кампаній.



Фінансовий директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) сказала, що зарано прогнозувати, коли продажі, уповільнені війною, можуть зрости, і попередила, що зміцнення долара США ще більше зашкодить росту показників у поточному кварталі.



Акції Alphabet, які зросли майже на 90% за останні два роки, впали приблизно на 2,5% після оголошення результатів пізно у вівторок. Під час чергової сесії вони знизилися на 3,6%.



Alphabet повідомляє, що продажі в першому кварталі 2022 зросли до 68,01 мільярда доларів, що на 23% більше, ніж минулого року, але нижче середньої оцінки фінансових аналітиків, яку відстежує Refinitiv (68,1 мільярда доларів), що стало вперше з четвертого кварталу 2019 року.



За даними FactSet, ще більший розрив у продажах YouTube - вони склали 6,9 мільярдів доларів проти прогнозу аналітиків у 7,5 мільярда доларів.



Порат заявила, що війна в Україні, яка розпочалася у лютому, мала «великий вплив» на доходи YouTube, оскільки компанія припинила продаж реклами в росії, а рекламодавці брендів, зокрема в Європі, скоротили витрати після того, як почалися бойові дії.



Загалом на росію у Google приходилося всього 1% продаж у 2021 році, підкреслила Порат.



Вона також повідомила про помірне зростання продажів рекламодавцям, які безпосередньо використовують YouTube, і додала, що зниження плати в магазині додатків для вирішення проблем антимонопольного законодавства практично знищило прибуток від підписки.



«Інший» дохід Google, який включає продажі програм, обладнання та підписок, склав 6,8 мільярдів доларів, що нижче оцінки в 7,3 мільярда доларів.



Квартальний прибуток склав 16,44 мільярда доларів, або 24,62 доларів на акцію, не виправдавши очікувань у 25,76 доларів на акцію.



Alphabet також повідомила, що її рада дозволила викуп акцій на додаткові 70 мільярдів доларів. За останні два роки викуплено акцій на суму майже в 81 мільярд доларів.



За даними Insider Intelligence, очікується, що Google займе провідну частку у 29% на світовому ринку онлайн-реклами вартістю 602 мільярди доларів у 2022 році. Таке положення збережеться щонайменше 12-й рік поспіль.



Зростаюча конкуренція з боку таких компаній, як Amazon.com і TikTok від ByteDance, також зменшує продажі реклами Google. Проте роздрібні торговці продовжують вкладати гроші в рекламу, а рекламодавці подорожей та розваг знову збільшують активність. Крім того, Google має кращу позицію, ніж конкуренти, щоб протистояти економічним потрясінням, оскільки її рекламні інструменти, як правило, є одними з останніх, від яких відказуються рекламодавці, оскільки вони добре відомі, прості у використанні та охоплюють більше користувачів, ніж альтернативні.



Перше місце в списку ризиків, з якими стикається компанія, посідають численні судові позови та розслідування щодо того, чи не є поведінка Google антиконкурентною завдяки свому домінуванню.



Остання перевірка проводиться щодо придбання постачальника послуг кібербезпеки Mandiant за 5,4 мільярда доларів, яке Міністерство юстиції США уважно перевіряє. Google заявив, що все ще очікує закрити угоду цього року.



До речі, Google Cloud, підрозділ, який буде включати Mandiant, збільшив дохід у першому кварталі на 44% у порівнянні з роком тому - до 5,82 мільярда доларів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист