Schneider Electric названо найекологічнішою компанією у світі  

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Time та Statista використовували чітку багатоетапну методологію для визначення найбільш сталих компаній світу на 2024 рік. Процес розпочався з формування пулу з-понад 5 000 найбільших і найвпливовіших компаній світу. Після ретельного чотириетапного оцінювання, з остаточного рейтингу були виключені несталі галузі. Оцінювання відбувалось за такими критеріями, як зовнішні рейтинги та зусилля у галузі сталого розвитку, практика корпоративної звітності, а також екологічні та соціальні показники діяльності. Завдяки такому комплексному підходу до рейтингу увійшли 500 компаній з понад 30 країн світу.
І журнал Time, і Statista відзначили технологічний досвід Schneider Electric та програму Schneider Sustainability Impact (SSI). Ця трансформаційна програма стимулює та вимірює прогрес компанії у досягненні глобальних цілей сталого розвитку на 2021-2025 роки, сприяючи виконанню шести довгострокових зобов'язань, які охоплюють усі екологічні, соціальні та управлінські аспекти (ESG). Серед досягнень компанії - допомога замовникам у скороченні викидів вуглекислого газу: з 2018 року було заощаджено 553 мільйони тонн CO2, яких вдалося уникнути. Компанія також досягла значних успіхів у трансформації власного ланцюга постачання. Викиди вуглецю від 1000 найбільших постачальників Schneider Electric скоротилися на 27% з початку програми, а 21% найбільш стратегічних партнерів з ланцюга поставок дотримуються достойних робочих стандартів Schneider Electric.
"Для нас неймовірна честь бути визнаними найбільш сталою компанією у світі, - сказав Пітер Хервек, генеральний директор Schneider Electric. "Це досягнення є свідченням нашої непохитної відданості принципам сталого розвитку, які закладені в усьому, що ми робимо. Ми враховуємо питання довкілля, суспільства та ефективного управління у наших рішеннях та повсякденній діяльності. Саме тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб досягти ще більшого прогресу в досягненні наших цілей сталого розвитку та забезпечити внесок кожного у створення позитивного та довготривалого впливу".
Нещодавно компанія Schneider Electric 13-й рік поспіль увійшла до світового індексу сталого розвитку Dow Jones Sustainability World Index, посівши перше місце у своїй галузі та закріпивши за собою лідерство в європейському індексі. Це досягнення відображає високі екологічні, соціальні та управлінські (ESG) показники компанії, а сталий розвиток лежить в основі її стратегії.
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