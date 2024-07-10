Schneider Electric названо найекологічнішою компанією у світі  

10 июля 2024 г., 16:45

+11

голос Tweet

Компанія Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, очолила список "Найбільш екологічних компаній світу 2024 року" за версією журналу Time та Statista. Це визнання свідчить про амбітні цілі Schneider Electric щодо скорочення власних викидів, а також прагнення компанії допомагати своїм клієнтам ставати більш енергоефективними та зменшувати їхні викиди.

Time та Statista використовували чітку багатоетапну методологію для визначення найбільш сталих компаній світу на 2024 рік. Процес розпочався з формування пулу з-понад 5 000 найбільших і найвпливовіших компаній світу. Після ретельного чотириетапного оцінювання, з остаточного рейтингу були виключені несталі галузі. Оцінювання відбувалось за такими критеріями, як зовнішні рейтинги та зусилля у галузі сталого розвитку, практика корпоративної звітності, а також екологічні та соціальні показники діяльності. Завдяки такому комплексному підходу до рейтингу увійшли 500 компаній з понад 30 країн світу.

І журнал Time, і Statista відзначили технологічний досвід Schneider Electric та програму Schneider Sustainability Impact (SSI). Ця трансформаційна програма стимулює та вимірює прогрес компанії у досягненні глобальних цілей сталого розвитку на 2021-2025 роки, сприяючи виконанню шести довгострокових зобов'язань, які охоплюють усі екологічні, соціальні та управлінські аспекти (ESG). Серед досягнень компанії - допомога замовникам у скороченні викидів вуглекислого газу: з 2018 року було заощаджено 553 мільйони тонн CO2, яких вдалося уникнути. Компанія також досягла значних успіхів у трансформації власного ланцюга постачання. Викиди вуглецю від 1000 найбільших постачальників Schneider Electric скоротилися на 27% з початку програми, а 21% найбільш стратегічних партнерів з ланцюга поставок дотримуються достойних робочих стандартів Schneider Electric.

"Для нас неймовірна честь бути визнаними найбільш сталою компанією у світі, - сказав Пітер Хервек, генеральний директор Schneider Electric. "Це досягнення є свідченням нашої непохитної відданості принципам сталого розвитку, які закладені в усьому, що ми робимо. Ми враховуємо питання довкілля, суспільства та ефективного управління у наших рішеннях та повсякденній діяльності. Саме тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб досягти ще більшого прогресу в досягненні наших цілей сталого розвитку та забезпечити внесок кожного у створення позитивного та довготривалого впливу".

Нещодавно компанія Schneider Electric 13-й рік поспіль увійшла до світового індексу сталого розвитку Dow Jones Sustainability World Index, посівши перше місце у своїй галузі та закріпивши за собою лідерство в європейському індексі. Це досягнення відображає високі екологічні, соціальні та управлінські (ESG) показники компанії, а сталий розвиток лежить в основі її стратегії.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір