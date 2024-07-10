Квартальний дохід TSMC зріс на 32% до 20,67 млрд дол.

10 июля 2024 г., 15:25

Компанія TSMC повідомила в середу про значне зростання доходів у другому кварталі, що значно перевершило прогнози ринку, на тлі бурхливого попиту на рішення штучного інтелекту.





За підрахунками Reuters, дохід за період з квітня по червень цього року склав 673,51 млрд тайванських доларів (20,67 млрд дол.), у порівнянні з оцінкою аналітиків - 654,27 млрд тайванських доларів.





Це означає зростання на 32% у річному обчисленні, порівняно з 15,68 млрд дол. за аналогічний період минулого року.





Під час свого останнього дзвінка про прибутки в квітні Taiwan Semiconductor Manufacturing Co прогнозувала дохід у другому кварталі в діапазоні від 19,6 до 20,4 мільярда доларів.





Тільки за червень дохід TSMC зріс на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 207,87 млрд тайванських доларів.





TSMC зараз є найдорожчою публічною компанією Азії з ринковою капіталізацією 830 млрд дол. Цього року її акції зросли на 76%.

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