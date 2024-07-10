Главная » Новости Samsung Galaxy Fold6 і Flip6 отримали нові можливості Galaxy AI 10 июля 2024 г., 16:53 0

Tweet Samsung Electronics анонсувала нові складані смартфони Galaxy Fold6 і Galaxy Flip6 на презентації Galaxy Unpacked.



Нагадаємо, на початку цього року Samsung представила Galaxy AI. Серія складаних Galaxy розпочинає нову главу в розвитку штучного інтелекту, використовуючи найбільш універсальний і гнучкий формфактор, щоб ще краще розкрити можливості смартфонів. Незалежно від того, чи використовується великий екран Fold, зовнішній екран FlexWindow на складаному Flip або режим FlexMode, – складані смартфони Galaxy пропонують більше можливостей для максимального використання штучного інтелекту.



«Багаторічна історія інновацій Samsung дозволила нам стати лідером у галузі мобільних пристроїв, створивши складаний формфактор і відкривши еру мобільного АІ. Ми раді об'єднати ці дві технології, що доповнюють одна одну, та відкрити нові можливості для користувачів по всьому світу», – сказав ТМ Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business у Samsung Electronics. «Наші складані смартфони відповідають унікальним потребам кожного користувача, а тепер, завдяки можливостям Galaxy AI, Samsung пропонує користувачеві досвід, якого він не мав раніше».



За заявою Samsung, компанія створила найтонший і найлегший в історії складаний смартфон Galaxy, оптимізований для кращої портативності. Симетричний дизайн із прямими краями створює естетично витончену форму, а нове співвідношення сторін зовнішнього екрана на Fold6 гарантує більш природний досвід роботи з екраном. Окрім удосконаленого дизайну, нова серія складаних Galaxy розроблена, щоб гарантувати ще більшу міцність, аби користувачі не переймалися щодо довговічності пристрою. Шарнір Dual Rail на рейках додатково підтримується посиленою складаною окрайкою, яка краще розподіляє ударну силу від зовнішніх впливів. Крім того, покращене покриття головного екрана допомагає поліпшити згинання та гарантувати міцність одночасно. Нова серія складаних пристроїв також оснащена вдосконаленим покриттям Armor Aluminum та склом Corning Gorilla Glass Victus 2, що робить її найміцнішою серію складаних смартфонів.



Кожен елемент складаних Galaxy не лише надійний, але й потужний. Обидва Galaxy Fold6 й Flip6 оснащені Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy – мобільним процесором Snapdragon, що поєднує в собі найкращу у своєму класі продуктивність CPU, GPU та NPU. Процесор, який оптимізовано для роботи зі штучним інтелектом, пропонує покращену графіку та підвищену загальну продуктивність. Оновлена система охолодження максимізує продуктивність завдяки більшій паровій камері на Fold6 і, вперше в історії, паровій камері на складаному Flip.



Galaxy Fold6 пропонує низку функцій та інструментів на основі штучного інтелекту, які дозволяють максимально ефективно використовувати великий екран і значно підвищити продуктивність.



Note Assist у застосунку Samsung Notes допоможе перекласти текст, зробити примітки та автоматично відформатувати нотатки під час робочих зустрічей. Крім того, нещодавно вбудована функція транскрипції дозволяє розшифровувати, перекладати та узагальнювати голосові записи безпосередньо в нотатках Notes. Також, у нотатках можна перекладати PDF-файли за допомогою функції Перекладу з накладанням на PDF. Крім того, функція працює з текстами на графіках і зображеннях. Функція Генератор текстів, яку нещодавно додали до Samsung Keyboard, генерує тексти на основі простих ключових слів – це може бути як лист електронної пошти, так і допис в соцмережі. Зокрема, для соціальних мереж Генератор текстів створює текст у вашому особистому стилі, проаналізувавши попередні публікації. Крім того, електронне перо S Pen дозволяє відкрити швидкі команди зручних функцій, просто провівши пером по екрану пристрою. Можливості Розумного вибору ще більше розширюють функціональність електронного пера S Pen, запропонувавши такі корисні функції, як-от переклад, створення нотаток та абсолютно нову функцію Ескіз на зображення – просто зробіть замальовку на екрані, а функція Ескіз на зображення згенерує варіанти найбільш наближених картинок.



Завдяки довготривалому партнерству компанії Samsung із Google, Galaxy Fold6 дозволяє вдосконалити способи роботи, розваг та отримання інформації. Нова модель штучного інтелекту Google Gemini повністю інтегрована у нову серію складаних смартфонів, забезпечивши користувачів персональним асистентом зі штучним інтелектом прямо на телефоні. Просто проведіть пальцем від кута екрана або скажіть «Привіт, Google», щоб запустити вікно Gemini і отримати допомогу в написанні текстів, навчанні або плануванні. Gemini інтегровано з деякими з застосунків Google, що дозволяє організувати маршрут подорожі, отримати інформацію про бронювання авіаквитків і готелів у режимі реального часу, а також досліджувати визначні пам'ятки та найкращі маршрути, щоб дістатися до них, використовуючи Карти Google. Якщо потрібно отримати детальну інформацію щодо відомого відеокліпу k-pop гурту під час перегляду YouTube на великому екрані Fold6, можна скористатися вікном Gemini на розділеному екрані у режимі Multi Window, щоб зробити відповідний запит. Якщо цікаво, хто є виконавцем на відео – достатньо натиснути та утримувати кнопку Додому або внизу екрана, якщо ввімкнено інтерфейс жестів, можна обвести виконавця, і функція Circle to Search відобразить результат пошуку.



Galaxy AI також розширив можливості безбар'єрного спілкування на Fold6. Застосунок Перекладач пропонує новий режим розмови, використовуючи двоекранний формфактор, який дозволяє обом сторонам переглядати переклад на головному та зовнішньому екранах для зручнішої взаємодії. Він також пропонує односторонній переклад, щоб зрозуміти все, що говорять на лекціях та презентаціях. Функція Live Translate, яка перекладає телефонні дзвінки безпосередньо на пристрої в режимі реального часу, також поширюється не лише на власний застосунок Samsung для дзвінків, але й на деякі популярні сторонні застосунки.



Від знімання до редагування та перегляду – набір інструментів на ШІ, що доступні завдяки процесору обробки зображень ProVisual на Galaxy Fold6 неабияк покращить творчість. Оновлені можливості редагування з функцією Photo Assist на великому екрані допомагають створювати контент професійного рівня. Портретна студія допоможе створити безліч портретів у різних стилях, як-от мультиплікаційному або акварельному, – це неабияк розширює творчі можливості. А якщо є бажання насолоджуватися кожною секундою відзнятого контенту, функція миттєвого сповільненого фільмування Instant Slow-mo дозволяє сповільнити відео, згенерувавши додаткові кадри, та зберігши при цьому плавність відтворення. Також є можливість зберігати та ділитися відео з друзями та родиною.



Galaxy Fold6 дозволяє не лише створювати контент, але й отримувати задоволення від його перегляду. Galaxy Fold6 пропонує покращений ігровий досвід завдяки потужному чипсету та в 1,6 раза збільшеній паровій камері, що дозволяє грати довше, зберігши при цьому продуктивність. Яскрава, реалістична графіка підтримується технологією трасування променів і оживає на 7,6-дюймовому екрані з яскравістю до 2600 ніт, що забезпечує більш захопливий ігровий процес.



Galaxy Flip6 не просто оптимізований для портативності, але й пропонує низку нових функцій для кастомізації та творчості.



Удосконалений 3,4-дюймовий зовнішній Super AMOLED дисплей FlexWindow дозволяє використовувати AI-функції, навіть не відкриваючи смартфон. А для спілкування під час подорожей можна відповідати на повідомлення за допомогою функції Згенерованих відповідей, яка аналізує останні повідомлення, щоб запропонувати відповіді саме у такому стилі. Завдяки Galaxy AI можна отримати максимум від кишенькового пристрою, і багато з цих зручних функцій доступні на зовнішньому екрані FlexWindow. З його допомогою можна отримати доступ до оновлень і сповіщень застосунку Samsung Health, а також вибрати улюблену пісню на музичному віджеті. Крім того, FlexWindow пропонує більше віджетів, ніж будь-коли, і дозволяє перевіряти інформацію з декількох застосунків одночасно.



Завдяки функції Атмосферне фото зі штучним інтелектом, шпалери можуть змінюватися в реальному часі залежно від години та погоди. Також можна створити уніфікований вигляд за допомогою запропонованих варіантів макетів екрана, проаналізувавши власні шпалери – наприклад, пересунути годинник і змінити колір рамки, щоб фонове зображення залишалося на місці.



FlexCam продовжує пропонувати найбільш універсальний досвід роботи з камерою і відкриває нові можливості для креативу. Завдяки впровадженню функції автоматичного масштабування Auto Zoom, FlexCam самостійно підбирає найкраще кадрування для світлини, визначивши об'єкт знімання та збільшивши або зменшивши масштаб, перш ніж внести будь-які необхідні корективи. Таким чином, не доведеться обирати, що потрапить у кадр – друзі чи неймовірний фон.



Нові 50-мегапіксельна ширококутна та 12-мегапіксельна надширококутна камери забезпечують покращені можливості фільмування з чіткими та контрастними деталями на знімках. 50-мегапіксельний сенсор підтримує двократний оптичний зум для знімання фотографій без шуму, а також пропонує AI-зум для покращення якості знімання з 10-кратним наближенням. Функція нічного фільмування Nightography з підтримкою HDR дозволяє знімати яскравіші відео навіть за слабкого освітлення, а також працює у популярних застосунках – нічний режим тепер доступний при фільмуванні в Instagram. Тож можна знімати чудові фотографії вночі та публікувати їх прямо у своїх історіях – і все це безпосередньо у застосунку.



Можна продовжувати користуватися всіма творчими та кастомізованими функціями Galaxy Flip6, не турбуючись про час автономної роботи, адже завдяки оптимізації апаратного та програмного забезпечення збільшився час його використання.



Galaxy Fold6 і Flip6 захищені за допомогою Samsung Knox – багаторівневої платформи безпеки найвищого рівня, створеної для захисту критично важливої інформації та захисту від вразливостей за допомогою комплексного апаратного забезпечення, виявлення загроз у реальному часі та спільного захисту. Прагнення Samsung – надати можливість вибору налаштувань пристрою, саме тому користувач має повний контроль над тим, як він дозволяє своїм даним покращувати роботу штучного інтелекту за допомогою налаштувань Galaxy AI. В якості додаткового рівню захисту функція Enhanced Data Protection пропонує наскрізне шифрування при резервному копіюванні, синхронізації або відновленні даних за допомогою Samsung Cloud. Нова серія складаних Galaxy також підтримує широкий перелік функцій безпеки та конфіденційності від Samsung, зокрема Knox Vault, інформаційну панель безпеки та конфіденційності, автоматичне блокування, паролі, захищений Wi-Fi, швидкий доступ та режим обслуговування.



Samsung продовжує розширювати масштаби використання перероблених матеріалів у Galaxy Fold6 і Flip6, вперше використовуючи перероблене золото та мідь.



На початку року Samsung презентували серію пристроїв Galaxy S24, при виробництві якої використали перероблені мінерали, як-от кобальт і рідкоземельні елементи, які також є у Galaxy Fold6 і Flip6. Крім того, складані пристрої виготовляли з використанням переробленого пластику, алюмінію та скла. Galaxy Fold6 і Flip6 також постачаються в пакувальній коробці, виготовленій зі 100% переробленого паперу, і забезпечують сім поколінь оновлень операційної системи та сім років оновлень системи безпеки.



Серії Galaxy Fold6 та Flip6 будуть доступні для попереднього замовлення уже сьогодні, 10 липня. Офіційний старт продажів в Україні – 31 липня 2024. За умови передзамовлення смартфонів в офіційному інтернет-магазині можна отримати додаткову вигоду до 8 000 грн.



Galaxy Fold6 доступний у сріблясто-сірому, рожевому і темно-синьому кольорах. Ціна стартує від 79 999 грн. Galaxy Flip6 доступний у сріблясто-сірому, жовтому, блакитному і м'ятному кольорах. Ціна стартує від 49 999 грн. Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір 0

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