SAP придбає LeanIX

8 сентября 2023 г., 9:25

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SAP заявила, що уклала угоду про придбання LeanIX, одного з лідерів в галузі програмного забезпечення для управління архітектурою підприємства (enterprise architecture management, EAM).

Як повідомляється, заплановане придбання допоможе SAP розширити свій портфель рішень, надаючи клієнтам доступ до повного набору інструментів, необхідних для безперервної трансформації бізнесу, та сприяючи оптимізації процесів за допомогою штучного інтелекту.

LeanIX, приватна компанія, вже 10 років є стратегічним партнером SAP та рішень SAP Signavio. Багато ІТ-директорів покладаються на пропозиції LeanIX в рамках своєї цифрової трансформації за допомогою рішення RISE with SAP.

Очікується, що транзакція буде завершена в четвертому кварталі 2023 року, за умови дотримання звичайних умов закриття та отримання дозволів регуляторних органів. Умови угоди не розголошуються.

Також наголошується, що LeanIX доповнює трансформаційні можливості рішень SAP Signavio і надасть клієнтам SAP унікальну ясність щодо ІТ-ландшафтів, необхідну для отримання повної вигоди від трансформації бізнесу. Комбінована пропозиція забезпечить комплексну основу для оптимізації процесів з використанням штучного інтелекту.

Пропозиція LeanIX «програмне забезпечення як послуга» вже дозволяє більш ніж 1 000 клієнтів по всьому світу візуалізувати весь ландшафт своїх ІТ-додатків. А також дозволяє виявляти додатки, яким загрожує застарілість, полегшувати розробку цільового стану і допомагати планувати нові архітектурні дорожні карти. Нещодавно LeanIX також запустив AI-асистента, який розкриває можливості генеративного штучного інтелекту для управління архітектурою підприємства. Рішення підвищує рівень автоматизації сьогодні і закладає основу для інтелектуального механізму рекомендацій для трансформації ІТ-ландшафту в майбутньому.

«Системи та процеси йдуть пліч-о-пліч, - заявив Крістіан Кляйн (Christian Klein), генеральний директор та член виконавчої ради SAP SE. - Разом з LeanIX ми хочемо запропонувати перший у своєму роді трансформаційний пакет для надання комплексної підтримки нашим клієнтам на шляху трансформації їхнього бізнесу. Спираючись на наш багаторічний досвід, ми впровадимо генеративний штучний інтелект, щоб запропонувати самооптимізуючі програми та процеси, які допоможуть бізнесу досягти ключових цілей, таких як максимізація грошових потоків при мінімізації впливу на навколишнє середовище».

Новий пакет рішень SAP для трансформації бізнесу дасть клієнтам комплексне уявлення про бізнес-процеси та додатки, включаючи накладання залежностей між процесами та картографування впливу потенційних трансформацій на ІТ-ландшафт. Можливості LeanIX з трансформації ІТ-ландшафту - разом з SAP Signavio Process Transformation Suite, RISE with SAP та SAP Business Technology Platform - дозволять клієнтам SAP створити культуру безперервної адаптивності та вдосконалення. Крім того, LeanIX продовжуватиме обслуговувати середовища, що не належать до SAP.

«Понад десять років ми неухильно дотримуємося клієнтоорієнтованого підходу, прагнемо до чудової зручності використання та безперешкодної інтеграції екосистеми і стали лідером в категорії управління архітектурою підприємства, - сказав Андре Кріст (André Christ), генеральний директор і співзасновник компанії LeanIX. - Наша стратегія полягає в тому, щоб надати організаціям можливість безперервної трансформації в бізнес-середовищі, що швидко змінюється. Завдяки інтегрованому, комплексному погляду на ІТ-додатки та бізнес-процеси ми прискорюємо модернізацію та зменшуємо ризики трансформації для наших клієнтів, а також забезпечуємо їхню здатність адаптуватися до технологічних змін, таких як хмарні технології та штучний інтелект».

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