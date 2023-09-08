ЦНАПи Херсонщини отримали мобільні кейси з технікою для надання послуг населенню

8 сентября 2023 г., 10:25

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Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) в 15 громадах Херсонщини отримали портативні автоматизовані робочі місця «Мобільні адміністратори». Це дасть змогу громадянам швидко й зручно отримувати необхідні сервіси.

«Мобільний кейс» – це комплект портативної техніки, який містить планшет, камеру, сканер та інше технічне оснащення, що дає змогу у форматі віддаленого робочого місця повноцінно приймати документи для отримання адміністративних послуг. Завдяки цьому маломобільні верстви населення та жителі віддалених населених пунктів від центру надання адміністративних послуг можуть отримувати якісні адмінпослуги просто на місцях, не відвідуючи ЦНАПи.

Загалом мобільні кейси отримали ЦНАПи в 10 громадах деокупованої Херсонщини: Милівській, Бериславській, Борозенській, Високопільській Кочубеївській, Нововоронцовській, Новоолександрівській, Новорайській, Тягинській, Чорнобаївській. Ще п’ять кейсів передано представникам Горностаївської, Великолепетиської, Голопристанської, Новокаховської, Олешківської громад, які поки що залишаються тимчасово окупованими.

Мобільні кейси передали в межах проєкту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI-4) у співпраці з «Агенцією США з міжнародного розвитку» (USAID), ГО «Спільно ХАБ» та БФ «За Херсонщину».

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