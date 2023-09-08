Майже 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами

8 сентября 2023 г., 8:25

За попередніми оцінками близько 30% території України або 174 тис кв. км забруднено вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії, з них 13,5 тис кв. км – акваторія водних об’єктів.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик.

Наразі піротехніки обстежили 93 тис. га території та 7,5 тис. га акваторії, знешкодили 427 тис. вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля рятувальників зосереджено на розмінуванні звільнених населених пунктів та відновлення інфраструктури деокупованих регіонів. До цих робіт щоденно залучається понад 700 піротехніків та 200 одиниць техніки.

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