Санкції змусять росію впровадити «колективне користування» обчислювальними ресурсами

28 апреля 2022 г., 16:45

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Експерти Вищої Школи Економіки з москви відзначають високу залежність рф від імпорту інформаційно-комп'ютерних технологій і припускають, що розрив технологічних ланцюжків і заборона на імпорт через санкції значно загальмують цифрову трансформацію.



Як повідомляють мордорські ЗМІ, згладжувати наслідки шоку експерти пропонують за рахунок внутрішніх ресурсів, у тому числі "шерингу" потрібного обладнання держорганізацій та держкомпаній.



Залежність рф від ІКТ-імпорту висока та зростає. Сумарний імпорт таких товарів, послуг та ПЗ у 2021 році досяг 2,62 трлн руб. (майже 36 млрд дол.), або близько 70% від валової доданої вартості сектора – після того як було 64% у 2019-му та 67% у 2020 році.



Комп'ютерні послуги та ПЗ рф імпортує в основному із країн Заходу, які ввели санкції: залежність російских організацій від них становить близько 68%. У «товарному» імпорті ІКТ інша ситуація: майже 85% припадає на країни Азії (65% — Китай, 8,4% — В'єтнам, 3,7% — Тайвань), але більшість електроніки базуються на технологіях та інтелектуальній власності західних компаній.



Ситуація може значно загальмувати розвиток у тому числі штучного інтелекту, мереж зв'язку 5G, суперкомп'ютерних та квантових технологій. Вирішенням цієї проблеми експерти ВШЕ називають максимально ефективне використання вже купленого обладнання (суперкомп'ютери, дата-центри та ін.), включаючи запуск «профільних центрів колективного користування» та «шеринг» потрібного обладнання держорганізацій та держкомпаній.

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