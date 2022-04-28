Schneider Electric повністю виходе з росії та продає свій бізнес там

28 апреля 2022 г., 14:35

З 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупинила нові інвестиції, а також міжнародні постачання в рамках нових проєктних замовлень до росії та білорусі.



Після ретельного аналізу ситуації та можливостей, компанія оголосила, що підписала лист про намір продати бізнес Schneider Electric в росії місцевому керівництву. Ця угода ще підлягає погодженню з місцевою владою.



Зазначено, приблизно 2% своїх продажів Schneider Electric генерувала у рф. У результаті продажу та припинення присутності в росії компанія очікує списання до 300 млн євро балансової вартості активів та сторнування резервів під перерахунок операцій в іноземній валюті, пов’язаних із зазначеним списанням, наразі оцінюється у 120 млн євро.



За заявою Schneider Electric, штат компанії нараховував 3500 співробітників у росії та білорусі.

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