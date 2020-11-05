Samsung провела четвертый «Форум искусственного интеллекта»

5 ноября 2020 г., 15:38

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Компания Samsung провела четвертый по счету «Форум искусственного интеллекта», который объединяет всемирно известных отраслевых экспертов и ученых, выступая платформой для распространения новейших тенденций, технологий и исследований в области ИИ.



Доктор КиНам Ким (Dr. Kinam Kim), заместитель председателя Совета директоров и генеральный директор подразделения Device Solutions в Samsung Electronics, открыл первый день Форума. Он поделился собственным мнением о том, как технологии искусственного интеллекта могут развиваться и использоваться для оказания значимого воздействия на проблемы реального мира.



Профессор Йошуа Бенжио (Prof. Yoshua Bengio), который в этом году был сопредседателем форума и получил звание Профессора года Samsung в сфере ИИ, выступил с докладом «На пути к обнаружению причинных представлений». В своей лекции проф. Бенжио объяснил, что до сих пор традиционные технологии глубокого обучения полагались на умозаключения для распознавания информации, поступающей от органов чувств, и получения выводов, однако технологии искусственного интеллекта вместо этого способны изучать причинно-следственную связь между скрытыми переменными, прежде чем делать выводы, способны приходить к заключениям так, как люди, и, следовательно, могут реагировать на незапрограммированные ситуации.



Ян Лекун (Yann LeCun) из Нью-Йоркского университета, исследователь, первый разработчик сверточной нейронной сети, широко применяемой в технологиях распознавания видео, представил свою новейшую модель с самообучением. В отличие от обучения с учителем, при котором на каждый заданный набор данных предоставляется заданный ответ, модель самообучения подразумевает автономное создание вопросов и последующий поиск ответов в имеющихся в данных. Такой метод был применен к массивной лингвистической модели, способной генерировать предложения так, как это делают люди. Проф. Лекун подчеркнул, что самообучение похоже на познание мира ребенком, и представил основанную на энергии модель, произошедшую из такого сравнения.



Лекцию под названием «Мета-обучение: от быстрой адаптации к обнаружению симметрий» прочитала Челси Финн (Prof. Chelsea Finn) из Стэнфордского университета, работа которой сконцентрирована на мета-обучении. В своем выступлении проф. Финн представила технологии мета-обучения, при которых ИИ, несмотря на изменения данных, может быстро адаптироваться к необученным данным, поделилась историями успеха применения этих технологий в области робототехники и создании лекарственных препаратов.



Научный сотрудник Технологического института Samsung и профессор Гарвардского университета, ДонХи Хэм (Prof. Donhee Ham), выступил с докладом «Реконструкция мозга». В своей презентации он подчеркнул, что текущий уровень ИИ основан на человеческом мозге, но на самом деле работает не так, как мозг, из-за чего возможности технологии оказываются ограничены. Проф. Хэм представил передовые нейронные разработки, которые способны имитировать структуру и функции цепи человеческого мозга и самостоятельно создавать компьютерные интегральные схемы.



В мероприятии также приняли участие отраслевые эксперты. Д-р Тара Сайнат (Dr. Tara Sainath) из Google Research поделилась результатами последних исследований сквозных моделей, разработанных для распознавания речи, способных повысить точность, эффективность и многоязычность служб голосового помощника, широко использующихся на интеллектуальных устройствах. Д-р Дженнифер Вортман Воган (Dr. Jennifer Wortman Vaughan) из Microsoft Research прочитала лекцию под названием «Разборчивость в жизненном цикле машинного обучения». Она поделилась концепцией машинного обучения, ориентированной на человека, подчеркнув, что для разработки справедливой системы машинного обучения, способной завоевать доверие людей, необходимо четкое понимание системы людьми. Затем д-р Вортман Воган представила результаты исследования, которые способны объективно подтвердить такой механизм.



Поскольку Форум искусственного интеллекта Samsung в этом году проводился в онлайн-формате, студенты и исследователи в сфере ИИ со всего мира могли участвовать в виртуальных обсуждениях и дискуссиях. При просмотре лекций форума на канале Samsung Electronics на YouTube участники могли задавать вопросы и получать ответы от докладчиков благодаря функции чата в реальном времени.

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