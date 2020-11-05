Камера Canon ML 105 EF позволит проводить видеосъемку в темноте

5 ноября 2020 г., 16:11

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Компания Canon Europe объявила о выпуске универсальной камеры ML 105 EF с разрешением 2,07 Мпикс, позволяющей вести видеосъемку в темноте.



Камера ML 105 EF обеспечивает такое же качество съемки при слабом освещении, как и модель ME20F SH, и при этом имеет более компактный и легкий корпус. Противоударная конструкция новой камеры защищена от попадания внутрь пыли и влаги, поэтому ML 105 EF может использоваться в экстремальных погодных условиях. Представленная камера интегрируется в существующие системы и представляет собой один из четырех вариантов модели, оснащенный разъемом SDI и байонетом Canon EF, который предоставляет системным интеграторам широкий выбор объективов для решения различных задач.



Максимальная светочувствительность новинки составляет более 4 млн (ISO) — это дает возможность съемки при освещенности менее 0,0005 люкс. Полнокадровый CMOS-датчик 35 мм с разрешением 2,07 Mp позволяет получать резкие кадры с низким уровнем шума даже в полной темноте.



Размеры камеры ML 105 EF — 76 × 76 × 112 мм, а вес — всего 800 грамм.



Это портативное решение, которое можно закрепить на дроне или транспортном средстве для динамичной съемки с различных ракурсов. Данная модель на 50 % меньше и на 30 % легче, чем ME20F-SH. Благодаря влаго- и пыленепроницаемой конструкции новинку можно использовать как в засушливой пустыне, так и в очень дождливой местности; диапазон выдерживаемых температур составляет от экстремальных –20 °C до более чем +50 °C. Камера защищена от вибраций и ударов, а разъемы ODU позволяют легко отсоединять кабели, чтобы быстро собирать оборудование после съемки.



За счет байонета EF можно встроить ML 105 EF в стандартный рабочий процесс и использовать широкий ассортимент совместимых объективов. Камера поддерживает в том числе и супертелеобъективы Canon EF для съемки объектов, находящихся в сотнях метров даже при слабом свете. Универсальная камера ML 105 EF совместима с фильтрами сторонних производителей, включая инфракрасные, полосовые и нейтральные фильтры. Модель оснащена наиболее распространенным видеовыходом SDI.



Помимо ML 105 EF, в модельный ряд войдут еще три легких универсальных камеры: ML 100 EF, ML 100 M58 и ML 105 M58. Для повышения мобильности все модели выполнены в более компактных корпусах, чем ME20F SH. Модели ML 100 EF и ML 100 M58 оснащены универсальным кабелем CoaXPress, а также байонетами Canon EF и General М58 соответственно. Модель ML 105 M58 оборудована разъемом SDI и байонетом General M58.

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