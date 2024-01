Samsung представляє Neo QLED, Micro LED, OLED та Lifestyle-екрани з підтримкою AI

8 января 2024 г., 17:45

0

Компанія Samsung Electronics анонсувала нові лінійки екранів QLED, Micro LED, OLED та Lifestyle напередодні виставки CES 2024. Зазначено, цей анонс також започаткував еру екранів зі штучним інтелектом, представивши процесор наступного покоління, який переверне ваше уявлення про можливості смартекранів. Окрім покращеної якості зображення та звуку, нові лінійки пропонують користувачам низку функцій на основі штучного інтелекту, захищені технологією Samsung Knox, які розширять можливості екранів у повсякденному житті.



«Зараз, коли ми живемо в епоху гіперзв'язку, мова йде вже не лише про надання якісних візуальних вражень. Екрани повинні покращувати наше життя як на, так і за їх межами», - сказав С.В. Йонг (SW Yong), президент і керівник підрозділу візуальних дисплеїв Samsung Electronics. «AI-екрани Samsung, що працюють на основі технології зі штучним інтелектом, покликані стати центральним елементом будинків користувачів, об'єднуючи всі сумісні пристрої, щоб урізноманітнити спосіб життя».



Найсучасніші телевізори Samsung Neo QLED 8K та 4K пропонують повний пакет можливостей, зокрема реалістичну якість зображення, преміальну аудіотехнологію та різноманітні застосунки й сервіси. В основі Neo QLED 8K 2024 - телевізійний чип Samsung NQ8 AI Gen3, який має нейронний процесор (NPU), що працює вдвічі швидше, ніж його попередник. Кількість нейронних мереж також збільшилася у вісім разів - з 64 до 512, що дозволяє відображати все, що відбувається на екрані, до найменших дрібниць. Завдяки цьому вдосконаленому процесору модельний ряд 2024 року гарантує безпрецедентне підвищення продуктивності.



Лінійка телевізорів Neo QLED також пропонує набір функцій, що покращують якість зображення та дизайн, зокрема:

• 8K AI Upscaling Pro: використовує процесор NQ8 AI Gen3 для кращого масштабування у форматі 8K, покращуючи якість контенту з низькою роздільною здатністю, щоб він відображався у найкращій якості.



• AI Motion Enhancer Pro: розв'язує поширені проблеми зі спортивним контентом, такі як деформація відображення м'яча, транслюючи спортивні матчі у високій роздільній здатності за допомогою цієї функції на базі NQ8 AI Gen3. Функція автоматично визначає вид спорту та використовує глибоке навчання для застосування належної моделі виявлення м'яча, щоб покращити його відображення.

• Real Depth Enhancer Pro: додає деталей у динамічні сцени, використовуючи ШІ для точного керування мінісвітлодіодами. Виявляючи частину сцени, на якій природно фокусується людське око, і виносячи її на передній план, зображення виглядає більш реалістичним і об'ємним.

• Infinity Air Design: доповнює якість зображення Neo QLED 8K завдяки екрану товщиною 12,9 мм, що забезпечує ефект занурення, який фокусується на високій роздільній здатності та чудовій якості звуку. Він також пропонує унікальний дзеркальний ефект, завдяки якому телевізор ніби парить у повітрі.



Продуктивність телевізора Neo QLED 8K доповнюється бездоганним звуком на рівні з приголомшливою якістю зображення 8K на екрані.

• 2024 Q-Symphony: дозволяє під'єднати до телевізора або проєктора кілька бездротових колонок і саундбар для синхронізації звуку телешоу, фільмів та плейлистів. Ця технологія об'єднує телевізор із бездротовими акустичними пристроями.

• Підсилювач голосу Active Voice Amplifier Pro: запатентований підсилювач діалогів, що працює на основі штучного інтелекту, який використовує ексклюзивну технологію глибокого навчання, щоб значно покращити діалоги персонажів на екрані. Він відокремлює голоси від основної аудіодоріжки, тим самим покращуючи відтворення реплік, щоб користувачі могли легко стежити за подіями на екрані на будь-якій гучності.



Операційна система Tizen 2024 робить контент головним елементом лінійки телевізорів Neo QLED 8K. Вона пропонує персоналізовані контент і послуги на основі різних облікових записів, створених на смарттелевізорах. Тепер кожен член родини може налаштувати профіль для отримання персоналізованих рекомендацій та більш індивідуалізованого загального досвіду користування телевізором Samsung зі Smart TV.



Розмістивши телевізори Samsung у центрі помешкання, користувачі зможуть скористатися перевагами останніх інновацій та отримувати безперебійний зв'язок між пристроями. У 2024 році Samsung значно покращить свій досвід під'єднання до Інтернету завдяки Samsung Daily+4 - хабу для домашньої активності. Він надає широкий спектр послуг і функцій - від персональних тренувань і телемедицини до відеодзвінків і рішень для віддаленої роботи з ПК - в одному єдиному інтерфейсі.



Нові функції включають наступне:



• Multi Control: Дозволяє ефективніше працювати з дому, надаючи користувачам контроль над усіма екранами зокрема телевізорами, смартфонами та моніторами, за допомогою клавіатури або миші, які під'єднанні по Bluetooth. Користувачі можуть працювати, копіювати та вставляти контент, читати документи тощо на різних пристроях.

Новітні телевізори та екрани Samsung 2024 року також мають більшу сумісність з різними пристроями в екосистемі, що сприяє кращому інтегрованому з'єднанню між телевізорами та смартфонами або портативними пристроями для покращення кастомізації, доступності та зручності.



• Mobile Smart Connect: тепер застосунками та сервісами можна легко керувати за допомогою мобільного плагіну у SmartThings, який перетворює смартфон на багатофункціональний пульт дистанційного керування, що дає користувачам більше можливостей для контролю. Завдяки простому оновленому користувацькому інтерфейсу, застосунок гарантує зручність використання та розширену доступність.



• 360 Audio: функція аудіо, яка раніше була доступна на пристроях Galaxy, тепер доступна і на телевізорах та моніторах Samsung. Відтепер навушники Samsung Galaxy Buds під'єднуються до телевізорів і відтворюють 3D-звук фільмів, серіалів і навіть ігор, щоб користувачі могли повністю зануритися у візуальний контент та ігровий процес.



• Vibrary: насолоджуйтесь високоякісними зображеннями улюблених художників на великому екрані. Завдяки режиму Ambient Mode ви можете щодня отримувати задоволення від перегляду улюблених витворів мистецтва. Ви також можете насолоджуватися фотографіями та музикою з телевізора та мобільних пристроїв завдяки функції Casting, що гарантує безперешкодне передавання контенту на пристрій.



Найновіша лінійка телевізорів та екранів також може похвалитися розширеними можливостями доступу, що дозволяє більшій кількості споживачів насолоджуватися улюбленим контентом на телевізорах Samsung Neo QLED, як ніколи раніше.

• Озвучування субтитрів: перша у світі подібна функція, що розпізнає символи вбудованих субтитрів (OCR) за допомогою штучного інтелекту та озвучує їх у режимі реального часу.



• Пульт для безбар'єрного керування: застосунок, розроблений для користувачів із вадами зору, слуху або фізичними вадами, що дозволяє керувати телевізором за допомогою смартфона. Він легко налаштовується та містить такі покращення інтерфейсу, як зрозуміле розташування кнопок, чіткі кольори та тактильний відгук, а також інтегрує новітні функції доступності від Samsung, такі як голосові підказки для легкого доступу прямо зі смартфона.



• Режим Relumino Together: Relumino - це функція, яка дозволяє людям зі слабким зором насолоджуватися улюбленими телепередачами, фільмами та іграми без необхідності використовувати сторонні прилади. Завдяки технології штучного інтелекту, яка динамічно окреслює краї об'єктів на екрані та відновлює баланс кольорів, ця функція дає змогу користувачам зі слабким зором чіткіше бачити людей та об'єкти.



З новим прозорим Micro LED компанія Samsung демонструє світові, що можливості екранів безмежні. Екран, який виглядає як шматок прозорого скла, може похвалитися надзвичайно маленьким чипом Micro LED і точною технологією виробництва, який усуває шви й заломлення світла. Це дозволяє прозорому екрану Micro LED створювати чітке, неперевершене зображення для різних сценаріїв використання як удома, так і в корпоративному секторі.



Завдяки модульній конструкції, яка дозволяє користувачам персоналізувати форму, розмір і співвідношення сторін, щоб вписати їх у будь-який простір, Micro LED - справді інноваційна технологія. Роки досліджень і розробок Samsung, що базуються на її досвіді в галузі напівпровідників, призвели до надзвичайно ефективного процесу, який дозволяє наносити робочі схеми світлодіодних чипів безпосередньо на скло і, таким чином, зменшує втрату яскравості, яку користувачі можуть відчувати при використанні звичайних екранів.



OLED-телевізори 2024 року від Samsung ґрунтуються на спадщині торішніх моделей, а модель S95D пропонує надвелике 77-дюймове екранне полотно для передачі високої деталізації, підвищеної частоти кадрів і насиченого яскравого відео. Екран на 20% яскравіший, ніж у попередніх моделях, з глибоким і насиченим чорним кольором, а точність передачі кольорів завдяки штучному інтелекту настільки висока, що відповідає стандартам Pantone Validated. Samsung також представила моделі S90D та S85D у різних розмірах, від 42 до 83 дюймів.



Нова технологія OLED Glare Free, спеціально розроблена для OLED-екранів 2024 року, зберігає точність передачі кольору та зменшує відблиски, водночас гарантуючи чіткість зображення, що створює ефект занурення навіть при денному освітленні. Оптимізоване для OLED-екранів покриття з низьким рівнем віддзеркалення усуває дисбаланс між блиском і віддзеркаленням завдяки новому спеціалізованому шару твердого покриття та структурі поверхні.



Екран S95D зачарує глядачів передовими, запатентованими технологіями якості зображення, що зберігають ідеальний білий, глибокий чорний та інші кольори. Крім того, що це найяскравіший OLED-екран Samsung, він також має високу частоту оновлення - до 144 Гц, тому спортивні фанати та геймери зможуть насолоджуватися плавним рухом і кришталево чистим зображенням на своїх екранах.



Окрім відзначених нагородами лінійок телевізорів The Frame, The Serif та The Terrace, компанія Samsung продовжує дотримуватися принципу «Екрани скрізь, екрани для всіх», доповнюючи колекцію Lifestyle новими продуктами. Ці нові пристрої пропонують ще один рівень кастомізації та персоналізації:



• The Frame: найпопулярніший бестселер Lifestyle-телевізор отримав нові функції, які покращують враження від витворів мистецтва. Сьогодні в Art Store представлено понад 2500 робіт художників зі всесвітньовідомих музеїв та галерей, і тепер користувачі можуть насолоджуватися мистецтвом ще краще, ніж будь-коли. Нова функція стримінгу мистецтва дозволяє користувачам відчути різноманітність колекції Art Store, пропонуючи користувачам безоплатно переглядати спеціально підібрані твори мистецтва щомісяця. Крім того, телевізор The Frame 2024 року допомагає зменшити витрати на електроенергію на 10% завдяки регульованій частоті оновлення, доступній у режимі Art Mode.



• Проєктор The Premiere 8K: The Premiere 8K - це перший у світі проєктор з бездротовим під'єднанням, що дозволяє користувачам зберігати своє помешкання чистим і охайним. Ультракороткофокусний проєктор оснащений інтелектуальними функціями, такими як преміальне домашнє аудіо без зображення, постійний голосовий зв'язок з мікрофоном дальнього поля та чотири режими розділення екрана, що розширюють можливості використання на всі випадки життя. Проєктор використовує запатентовану технологію Sound-on-Screen від Samsung (звук на екрані), яка об'єднує верхній модуль динаміка і програмні алгоритми для відтворення звуку з ефектом занурення.



• The Freestyle другої генерації: нова версія портативного проєктора оснащена функцією Панорамного перегляду, яка об'єднує два проєктори The Freestyle другої генерації для створення великого екрана, щоб переглядати фото та відео у панорамному режимі. Ця функція дозволяє двом пристроям робити проєкцію зображення розміром до 160 дюймів зі співвідношенням сторін 21:9 без необхідності ручного налаштування.

