Samsung представила модульные MicroLED-дисплеи для дома

13 января 2020 г., 15:24

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На выставке CES 2020 компания Samsung Electronics продемонстрировала модульный MicroLED-дисплей для домашнего использования, в котором сочетаются экран нового поколения и возможности для индивидуальной настройки. Телевизоры на базе технологии MicroLED доступны с диагоналями экрана 75, 88, 93 и 110 дюймов. Отличительной особенностью таких устройств является практически отсутствие рамок со всех четырех сторон дисплея. Поэтому пользователи могут создавать различные комбинации дисплеев, соединяя несколько панелей MicroLED вместе, чтобы гармонично вписывать их в дизайн домашнего пространства.

Для дисплеев MicroLED заявлена максимальная яркость 5000 нит. В этих телевизорах применяются возможности масштабирования контента при помощи технологии глубинного машинного обучения для предоставления высококачественного видеоряда независимо от его источника.

На стенде Samsung был также продемонстрирован флагманский телевизор Q950TS QLED 8K, который заявлен, как первый в отрасли телевизор 8K, сочетающий в себе ультратонкий форм-фактор, превосходное качество изображения 8K и впечатляющий объемный звук. Модель Q950TS получила «безграничный экран» с соотношением площади дисплея к площади корпуса 99%.

Модель Q950TS получила процессор Quantum AI, а также встроенные функции масштабирования картинки на базе ИИ 8К. Функция Adaptive Picture оптимизирует настройки дисплея в зависимости от условий окружающей среды и для отображения отдельных деталей. А процессор Quantum AI помогает использовать открытую платформу «умного» дома Samsung Tizen, которая улучшает качество изображения и делает взаимодействие с телевизорами более удобным.

Сообщается, что экосистема 8K продолжает расширяться, обеспечивая бесперебойное воспроизведение контента 8К из таких источников, как YouTube. Использование кодека AV1 гарантирует лучшую степень сжатия и поддержку HDR10+, оптимизации яркости и коэффициента контрастности.

Для усиления качества изображения используются продвинутые звуковые функции QLED 8K — Q-Symphony, Object Tracking Sound+ (OTS+) и Active Voice Amplifier. Они максимизируют эффект погружения при просмотре видео и производят объемный динамический звук, обеспечивая впечатления «как в кинотеатре». В сочетании со звуковой панелью HQ-Q800T, динамики телевизора синхронизируются с саундбаром и служат дополнительным аудиоканалом и формируя более насыщенный звук.

Samsung расширяет свое портфолио интерьерных телевизоров с моделью The Sero. Название телевизора в переводе с корейского означает «вертикальный». Он обладает способностью поворачиваться, меняя положение с горизонтального на вертикальное, как смартфон или планшет. В 2020 году Samsung планирует расширить географию модели в дополнение к рынку Южной Кореи, где устройство уже поступило в продажу в прошлом году.

Технология ориентации дисплея The Sero легко сочетается с мобильными устройствами пользователей для плавного и естественного отображения и в традиционном горизонтальном, и в вертикальном форматах. Зрители могут просматривать разнообразный контент, в том числе, из социальных сетей, YouTube и другие видео, в любой ориентации экрана, как на мобильном устройстве.

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