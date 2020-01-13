Определены наиболее востребованные умные персональные аудиоустройства

13 января 2020 г., 14:55

По оценкам Canalys, в третьем квартале 2019 г. мировой рынок умных персональных аудиогаджетов вырос на 53% «YoY» и достиг в объеме 96,7 млн устройств. Предполагается, что в финальной четверти прошлого года взятым оказался рубеж в 100 млн отгруженных устройств, благодаря чему в целом за год объем рынка в натуральном выражении превысил 350 млн. шт.

Крупнейший сегмент, который к тому же отчитался рекордным ростом в размере 183% «YoY», сформировали по-настоящему беспроводные наушники (TWS, true wireless stereo). Позади остались сегменты беспроводных вставляемых в уши гаджетов, левый и правый элементы которых соединены между собой, а также сегмент беспроводных надеваемых на уши моделей.

На каждые 100 смартфонов, глобально поставленных в третьем квартале, было поставлено 27 умных персональных аудиоустройств и 13 различных носимых гаджетов.

Отгрузив не менее 18,2 млн устройств, квартальным лидером в сегменте TWS с долей 43% остается Apple.

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