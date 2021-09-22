Samsung представила дополнительные детали про сенсор ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп

22 сентября 2021 г., 14:32

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Компания Samsung представила в сентябре сенсор ISOCELL HP1, первый в мире датчик изображения с разрешением 200 мегапикселей, и сейчас опубликовала некоторые дополнительные детали про его устройство.



Благодаря сверхвысокому разрешению фотографии, снятые с помощью датчика ISOCELL HP1, содержат огромное число деталей даже при кадрировании или увеличении. Чтобы пользователи могли в полной мере раскрыть весь потенциал 200-мегапиксельного сенсора, ISOCELL HP1 оснащен новой гибридной технологией биннинга (объединения пикселей) 4×4 от Samsung. Это означает, что сенсор способен настраивать режимы объединения пикселей в соответствии с условиями съемки, используя для этого сложные алгоритмы программного перераспределения (remosaic) на основе технологий глубокого обучения.



Кроме того, реализованная в датчике технология объединения пикселей позволяет записывать видео высокой четкости в формате 8K с минимальными потерями в поле зрения. Данная технология создает из четырех пикселей один большой пиксель размером 1,28 мкм, благодаря чему вы можете снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и ролики в разрешении 4K в режиме замедленной съемки со скоростью 120 кадров в секунду.



Высокая зернистость, характерная для фотографий, снятых при слабом освещении, осталась в прошлом. Благодаря реализованным в ISOCELL HP1 технологии объединения пикселей, режиму Smart-ISO и поддержке мультисемплинга фото получаются четкими и детализованными даже в темноте.



Подчеркивается, что при съемке в условиях низкой освещенности технология гибридного объединения пикселей 4×4, одна из самых универсальных инноваций в ISOCELL HP1, позволяет объединить 16 пикселей в один размером 2,56 мкм. Это значительно улучшает способность сенсора поглощать свет, поэтому на ярких фотографиях с разрешением 12,5 МП заметно меньше шума.



В то же время, режим Smart-ISO позволяет датчику ISOCELL HP1 интеллектуально адаптироваться к различным условиям освещения. Так, при тусклом свете он переключается в режим High ISO, благодаря чему получаются более яркие и четкие фотографии. При хорошем освещении он выбирает режим Low ISO, чтобы обеспечить точность цветопередачи. Наконец, реализованная в сенсоре технология мультисэмплинга помогает снизить шумы, анализируя множественные показания каждого пикселя и усредняя их.



Сенсор ISOCELL HP1 обеспечивает кристально чистую детализацию с яркими цветами, что стало возможным благодаря применению передовых технологий, таких как Staggered HDR и Smart-ISO Pro.



Staggered HDR позволяет получить широкий динамический диапазон в 100 дБ. Эта технология позволяет делать кадры с короткой, средней и длинной выдержкой для получения точной экспозиции затененных и светлых участков. Затем она объединяет эти данные в одно четкое и детализированное изображение, даже если съемка велась в условиях смешанного освещения. Кроме того, сенсор ISOCELL HP1 поддерживает технологию Smart-ISO Pro, которая расширяет возможности Smart-ISO и улучшает запись HDR-видео, обеспечивая более высокую четкость при съемке движущихся объектов.



Кроме того, чтобы пользователям было проще запечатлеть даже самые мимолетные моменты, Samsung оснастила ISOCELL HP1 быстрой и точной автофокусировкой. Это стало возможным благодаря используемой в датчике изображения технологии обнаружения фазы Double Super PD. Технология Double Super PD насчитывает вдвое больше пикселей автофокусировки, чем Super PD. Эти пиксели покрыты микро-объективами для автофокусировки, что позволяет быстрее фокусироваться на быстро движущихся объектах и снимать потрясающий контент.

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