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Facebook с 2016 г. инвестировала более 13 млрд долл. в безопасность

22 сентября 2021 г., 15:17
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Facebook с 2016 г. инвестировала более 13 млрд долл. в безопасность

Как сообщает Reuters, компания Facebook заявила, что с 2016 года инвестировала более 13 млрд долл. на меры безопасности.

Гигант социальных сетей заявил, что сейчас над безопасностью работают 40 тыс человек по сравнению со штатом в 10 тыс., который был пять лет назад.

Неделю назад Wall Street Journal со ссылкой на полученные документы компании сообщила, что Facebook преуменьшал негативное влияние своего приложения Instagram на пользователей юного возраста и слабо реагировал на тревогу сотрудников по поводу того, как платформа используется в развивающихся странах в различных противоправных действиях. Например в торговле людьми,

«Раньше мы не решали проблемы безопасности на достаточно раннем этапе процесса разработки продукта», - говорится в сообщении компании в блоге. «Но мы коренным образом изменили этот подход».

Facebook заявил, что его технология искусственного интеллекта помогла заблокировать 3 миллиарда поддельных аккаунтов в первой половине этого года. Компания также удалила более 20 миллионов текстов фейкового содержания о COVID-19 и вакцинах.

Компания заявила, что теперь удаляет в 15 раз больше контента, нарушающего ее стандарты в отношении разжигания ненависти, по сравнению с 2017 г., когда она впервые начала сообщать об этом.

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