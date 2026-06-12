Samsung Heavy Industries комерціалізує плавучі дата-центри

12 июня 2026 г., 15:35

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На тлі колосального стрибка попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту глобальні судноплавні компанії знайшли нове джерело прибутку - «дата-центри на воді». Провідні судновласники прагнуть вийти за межі класичного бізнесу (фрахтування суден і збір орендної плати за перевезення) та пропонують Big Tech-гігантам і хмарним операторам довгострокову оренду офшорних ЦОД. Першим серед корейських суднобудівників комерціалізацію плавучих дата-центрів (FDC, Floating Data Center) у партнерстві зі світовими судновласниками розпочала Samsung Heavy Industries.



За даними представників суднобудівної галузі, компанія Samsung Heavy Industries останнім часом отримала безліч запитів на співпрацю у сфері FDC від різних міжнародних морських компаній. Результатом цих перемовин стало підписання меморандуму про взаєморозуміння (MOU) щодо спільної розробки плавучих ЦОД із великим грецьким судновласником Capital Clean Energy Carriers.



Плавучий дата-центр - це високотехнологічний комплекс серверного обладнання, розміщений на спеціальній плавучій платформі на річці або в морі. Сучасні наземні AI-центри вимагають величезних територій, колосальних обсягів електроенергії та складних систем охолодження. Проте в США та Європі розгортання таких об'єктів дедалі частіше гальмується через дефіцит вільних земельних ділянок та тривалі затримки підключення до енергомереж. Плавучі платформи розв'язують ці проблеми: їх можна швартувати в портах, прибережних зонах або річищах, а як безоплатне та безмежне джерело охолодження використовувати морську воду.



Для судновласників цей бізнес є привабливим через стабільні фінансові надходження. Прибутковість звичайних нафтових танкерів, газовозів (ЗПГ) та контейнеровозів сильно залежить від циклічних коливань світового ринку вантажоперевезень. Натомість попит на AI та хмари є довгостроковим і прогнозованим. Модель, за якої судноплавна компанія володіє платформою FDC, а IT-гігант орендує її на роки, перетворює класичні морські активи на стійку цифрову інфраструктуру.



«Ця співпраця відкриває нові можливості на стику морської та цифрової інфраструктури, - прокоментував Джеррі Калогіратос (Jerry Kalogiratos), генеральний директор Capital. - Із поширенням AI потреба в обчислювальних потужностях стрімко зростає, і плавучі дата-центри стають гнучким та масштабованим розв'язуванням цієї проблеми».



Цікаво, що інтерес проявляють і самі замовники. Наприкінці минулого року дочірні структури конгломерату Samsung підписали протокол про наміри (LOI) з компанією OpenAI щодо співпраці в розбудові глобальної AI-інфраструктури. Зокрема, підрозділи Samsung C&T та Samsung Heavy Industries домовилися про спільне проєктування плавучих дата-центрів для потреб OpenAI.



Спираючись на свій багаторічний досвід будівництва плавучих заводів (зокрема FLNG - плавучих комплексів із видобутку та зрідження природного газу), Samsung Heavy Industries активно просуває власну платформу. Інженерам вдалося успішно спроєктувати та інтегрувати в межах однієї морської структури не лише серверні зали, а й автономні системи живлення, охолодження та безпеки. Стандартний концептуальний проєкт плавучого ЦОД потужністю 50 МВт уже отримав офіційне схвалення від провідних сертифікаційних інститутів - Американського бюро судноплавства (ABS) та Регістра Ллойда (Lloyd's Register).



Ключовою фішкою розробки Samsung є гнучка система енергозабезпечення. Платформа може отримувати електрику з берега через підводні кабелі. Також модель оснащена власною генерацією на базі твердооксидних паливних елементів (SOFC), що працюють на екологічному зрідженому газі (ЗПГ).



Така гібридна схема знімає з операторів AI-моделей навантаження, пов'язане з отриманням дозволів на підключення до загальних наземних енергомереж.



Експерименти з водними дата-центрами переходять в активну фазу по всьому світу. Так у США компанія Nautilus Data Technologies успішно експлуатує баржу-дата-центр потужністю 6,5 МВт у порту Стоктон (Каліфорнія).



В Японії морський гігант Mitsui O.S.K. Lines розглядає можливість переобладнання старих вантажних суден під мобільні серверні станції.



В Китаї поблизу Шанхая нещодавно ввели в експлуатацію підводний дата-центр потужністю 24 МВт, розташований за 10 км від берега. Компанія-оператор Shanghai HiCloud Technology звітує, що завдяки природному охолодженню морською водою та використанню енергії вітру енергоспоживання комплексу впало на 22,8% порівняно з наземними аналогами.



Попри очевидні плюси, експерти зазначають, що масове впровадження гігантських FDC як бізнесу вимагатиме часу. Морське середовище є агресивним: постійні вібрації, нахили платформи під час штормів, висока солоність та вологість повітря створюють ризики для прецизійної електроніки. Щоб гарантувати абсолютну стабільність роботи заліза, Samsung Heavy Industries днями уклала угоду про спільні дослідження з американським лідером ринку AI-серверів - компанією Supermicro.



Аналітики сходяться на думці, що на початковому етапі плавучі платформи не замінять наземні гігафабрики, а стануть порятунком для великих прибережних мегаполісів та острівних регіонів, які вже зараз потерпають від гострого дефіциту вільної землі та електричної потужності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI