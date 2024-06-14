Samsung представила 2-нм і 4-нм технологічні вузли, а також AI-платформу

14 июня 2024 г., 9:35

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Samsung Electronics під час щорічного форуму Samsung Foundry Forum (SFF) представила свої останні інновації в галузі контрактного виробництва і виклала своє бачення ери штучного інтелекту. У рамках теми "Розширення можливостей AI-революції" компанія оголосила про свою дорожню карту посилених технологічних процесів, включно з двома новими передовими вузлами - SF2Z і SF4U, а також про свою інтегровану платформу Samsung AI Solutions, що використовує сильні сторони підрозділів Foundry, Memory та Advanced Package (AVP).



"У той час, коли навколо штучного інтелекту розвивається безліч технологій, ключ до його реалізації лежить у високопродуктивних і малопотужних напівпровідниках", - сказав д-р Сіюн Чой (Siyoung Choi), президент і глава підрозділу Foundry Business компанії Samsung Electronics. "Поряд із перевіреним технологічним процесом GAA, оптимізованим для чипів AI, ми плануємо впровадити інтегровану технологію спільного пакування оптики (CPO) для високошвидкісного оброблення даних із низьким енергоспоживанням, забезпечуючи наших клієнтів універсальним AI, необхідним їм для процвітання в цю трансформаційну епоху".



На заході виступили такі лідери галузі, як генеральний директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) і генеральний директор Groq Джонатан Росс (Jonathan Ross), які наголосили на важливості надійного партнерства з Samsung у розв'язанні нових завдань у сфері AI.



Новітній 2-нм техпроцес Samsung SF2Z містить оптимізовану технологію BSPDN (Backside Power Delivery Network), яка розміщує шини живлення на зворотному боці пластини для усунення вузьких місць між лініями живлення і сигналу. Застосування технології BSPDN у SF2Z не тільки покращує потужність, продуктивність і площу (PPA) порівняно з SF2, першим поколінням 2-нм вузлів, а й значно знижує падіння напруги (IR drop), підвищуючи продуктивність високопродуктивних обчислювальних систем. Масове виробництво SF2Z заплановано на 2027 рік.



SF4U, з іншого боку, є дорогим 4-нм варіантом, який пропонує поліпшення PPA завдяки використанню оптичної термоусадки, а його масове виробництво заплановано на 2025 рік.



Samsung підтвердила, що підготовка до випуску SF1.4 (1,4 нм) йде повним ходом, а продуктивність і вихід продукції відповідають плановим показникам для масового виробництва у 2027 році. Підкреслюючи своє постійне прагнення до прогресу після закону Мура, Samsung активно формує майбутні технологічні процеси нижче 1,4 нм за допомогою матеріальних і структурних інновацій.



З настанням ери штучного інтелекту такі структурні вдосконалення, як затвор по всьому периметру (GAA), стали обов'язковими для задоволення вимог до потужності та продуктивності. На виставці SFF компанія Samsung підкреслила зрілість своєї технології GAA, яка є ключовим технологічним інструментом у реалізації можливостей штучного інтелекту.



Починаючи з третього року масового виробництва, процес GAA компанії Samsung постійно демонструє безперервне вдосконалення як у плані виходу продукції, так і в плані продуктивності. Використовуючи накопичений досвід виробництва GAA, Samsung планує почати масове виробництво за другим поколінням 3-нм техпроцесу (SF3) у другій половині цього року та постачати GAA за майбутнім 2-нм техпроцесом.



Зазначено, обсяг виробництва GAA в Samsung неухильно зростає з 2022 року і найближчими роками його буде значно збільшено.



Ще одним яскравим анонсом стало представлення Samsung AI Solutions - готової платформи штучного інтелекту, створеної в результаті спільної роботи підрозділів Foundry, Memory та AVP компанії. Інтегруючи переваги кожного підрозділу, Samsung пропонує високопродуктивні рішення з низьким енергоспоживанням і високою пропускною спроможністю, які можуть бути адаптовані до конкретних вимог замовників у сфері AI.



Ця співпраця також спрощує управління ланцюгами постачання і скорочує час виходу на ринок, даючи змогу значно поліпшити загальний час виконання замовлення на 20%.



Samsung планує представити комплексну інтегровану пропозицію AI для CPO у 2027 році, щоб надати клієнтам універсальну AI-технологію.



Повідомляється, за останній рік тісна співпраця з клієнтами призвела до збільшення продажів AI в Samsung Foundry на 80%, що відображає прагнення компанії задовольнити мінливі вимоги ринку.

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