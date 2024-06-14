«IT Армія» зупинила роботу основного провайдера російських банків

14 июня 2024 г., 8:15

Як повідомляє Мінцифри, вже кілька днів спостерігаються збої в роботі «Мастертел» - основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють.



Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій



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