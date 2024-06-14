Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 442 вибухонебезпечних предметів

14 июня 2024 г., 10:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з початку цього тижня піротехнічні підрозділи залучалися 442 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 588 од. вибухонебезпечних предметів, з них 1 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 329,99 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 31 тис. 216, Херсонщині – 13 тис. 234, Донеччині – 12 тис. 781, Київщині – 10 тис. 608, Миколаївщині – 8 тис. 116, Чернігівщині – 6 тис. 107, Сумщині – 3 тис. 822.



З початку війни здійснено 156 тис. 185 виїздів, ліквідовано 19 тис. 137 пожеж, врятовано 5 тис. 93 особи, надано психологічну допомогу 249 тис. 474 особам.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 500 тис. 215 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 555 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 136 тис. 547 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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