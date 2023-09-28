«Київстар» встановлює на базових станціях 110 тис. більш ємних акумуляторів

28 сентября 2023 г., 14:35

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Національний телеком-оператор «Київстар» стверджує, що підготував мережу до можливих перебоїв з електроенергією. Для цього компанія встановила на базових стаціях більш ємнісні акумулятори. Загальна сума інвестицій в енергобезпеку досягла 988 млн грн.

Оператор вже встановив на базових станціях 80 тис. нових акумуляторів, які можуть забезпечувати роботу телеком обладнання 4-6 годин без використання мереж електроживлення. До кінця року компанія планує встановити ще 30 тис. таких акумуляторів.

Крім того, з лютого 2022 року компанія утричі збільшила кількість стаціонарних і мобільних дизель-генераторів, які можуть тривалий час забезпечувати роботу усіх критично важливих об'єктів телеком мережі. Якщо на початку війни у розпорядженні компанії було 700 таких генераторів, то зараз їх 2200. При цьому 850 генераторів під'єднано до базових станцій «Київстар» іншими комерційними компаніями та підприємствами.

Оператор подбав також і про абонентів, які користуються «Домашнім Інтернетом». Так, на мережі фіксованого інтернету встановлюється 50 тис. блоків безперебійного живлення, що дасть можливість забезпечити функціонування як мінімум 70% мережі фіксованого інтернету під час блекаутів. У ряді міст України «Київстар» вже розпочав розгортання та тестування технології GPON, яка є більш енергонезалежною. До кінця 2023 року телеком-оператор планує запустити GPON-мережу у комерційне використання.

Від початку війни телеком-оператор «Київстар» вже інвестував майже 988 млн грн в енергобезпеку телеком інфраструктури. З них 688 млн грн інвестовано в джерела енергії для мережі мобільного зв’язку, а понад 300 млн грн – у мережу «Домашнього Інтернету».

Послугами зв'язку «Київстар» наразі користуються 24 млн абонентів, а послугами «Домашнього Інтернету» – понад 1 млн абонентів.

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