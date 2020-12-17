Samsung и IBM помогут предприятиям раскрыть потенциал 5G

17 декабря 2020 г., 18:21

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Компания Samsung Electronics объявила о планах по сотрудничеству с с IBM в области периферийных вычислений, 5G и гибридных облачных решений, которые помогут компаниям во всех отраслях модернизировать свои операции и стать частью Индустрии 4.0. Компании намерены предоставить бизнесу новые решения для мобильных периферийных вычислений и сквозных частных сетей 5G на открытой архитектуре, которые расширят возможности сотрудников с помощью устройств Samsung Galaxy с поддержкой 5G.



Партнеры объявили, что в рамках сотрудничества будут объединены лучшие в отрасли мобильные устройства Samsung Galaxy 5G и передовые комплексные корпоративные сетевые решения IBM по управлению сетью, гибридными облаками, периферийными вычислениями и сетевым опытом, отраслевые разработки на базе искусственного интеллекта, а также открытая архитектура Red Hat. Цель данного взаимодействия - создание открытых гибридных облачных продуктов, которые позволят предприятиям получать более глубокую информацию из данных на периферии, от производственных цехов до нефтяных вышек и обычных офисов, для повышения производительности, обеспечения большей безопасности работников и минимизации времени простоя. Обе компании также намерены изучить, как производители могут использовать частные сети пятого и четвертого поколения и мобильные устройства 5G для работы промышленного Интернета вещей (IIoT).



«Переход к автономным сетям 5G ускорил внедрение решений IIoT и потребует от компаний принятия стратегии периферийных вычислений для управления IT-средой из любого места, – отметил Кей Си Чой (KC Choi), исполнительный вице-президент и руководитель глобального отдела мобильных B2B решений в подразделении мобильных коммуникаций Samsung Electronics. – Мы рады сотрудничать с IBM, чтобы узнать, как наши уникальные устройства, мобильный Интернет вещей и сетевые решения могут предоставить сотрудникам предприятий доступ к более качественным данным и важной информации, которые позволят их бизнесу совершить качественный скачок».



Samsung и IBM также намерены помочь компаниям использовать возможности 5G в публичных и частных сетях благодаря перекрестному сотрудничеству с глобальными операторами мобильной связи. Ранее в этом году Samsung объявила о совместном проекте с IBM, Управлением развития информационных технологий Сингапура (Singapore Infocomm Media Development Authority) и провайдером телекоммуникационных услуг M1, который позволит продемонстрировать достижения интеллектуального производства (Smart Factory), включая ИИ-аналитику с поддержкой 5G и дополненную реальность. Обе компании планируют в дальнейшем продолжить расширять мобильный опыт пользователей и предоставлять новые бизнес-возможности предприятиям.



Samsung и IBM намерены помочь компаниям использовать возможности 5G для повышения эффективности работы и открытия новых возможностей для бизнеса. Для этого они объединят инновационные комплексные решения Samsung 5G, которые включают широкий спектр продуктов для использования внутри и снаружи помещений в среднем диапазоне (C-Band, CBRS и локальный спектр 5G) и миллиметровом спектре (mmWave), а также облачные и локальные серверные решения с открытыми гибридными облачными технологиями IBM, включая ее периферийную платформу и возможности управления сетью, интеграционные и консультационные сервисы и интеллектуальные решения. Это сотрудничество стало продолжением проекта Red Hat и Samsung по поставке сетевых решений 5G на базе Red Hat OpenShift и способно помочь бизнесу оперативно настраивать и развертывать свои сети и гибко управлять ими в любой облачной, локальной или частной среде.



Кроме того, партнерство Samsung и IBM по развитию приватных сетей 5G будет направлено на то, чтобы позволить предприятиям внедрять новые ключевые для Индустрии 4.0 технологии, такие как Интернет вещей, облачные и периферийные вычисления, дополненная реальность (AR), а также инновации, благодаря которым сотрудники смогут выявлять неисправности на производственных линиях с помощью распознавания изображений на базе ИИ, использовать тысячи датчиков для создания интеллектуальных сельскохозяйственных решений и способствовать эффективному обучению и повышению производительности с помощью AR.



«Переход сетей связи от проприетарной архитектуры к интеллектуальным программно-определяемым гибридным облачным платформам позволяет коренным образом усовершенствовать работу предприятий в эпоху 5G и периферийных вычислений, – прокомментирвоал Стив Канепа, глобальный генеральный директор и управляющий директор сектора коммуникаций IBM. – 5G-устройства и сетевые решения Samsung, в сочетании с возможностями открытого гибридного облака IBM и Red Hat, способны помочь организациям во всех отраслях ускорить процесс трансформации и решить реальные бизнес-проблемы, раскрывая при этом истинный потенциал технологий нового поколения».



В рамках сотрудничества Samsung, IBM и Red Hat намерены предоставить решения на базе искусственного интеллекта для Индустрии 4.0 и выше, используя возможности устройств 5G, облачных сетей пятого поколения и передовых платформ периферийных вычислений. В частности, компании собираются изучить возможности по взаимодействию и интеграции аппаратного и программного обеспечения Samsung с ПО IBM Edge Application Manager на платформе Red Hat OpenShift, а также искусственного интеллекта, чтобы реализовать управление вычислительными рабочими нагрузками и их развертывание на портфеле мобильных устройств Samsung в промышленных масштабах.



IBM также планирует предоставить гибридные облачные решения и отраслевые сервисы для помощи в проектировании и внедрении решений, а Samsung – дать разработчикам доступ к передовым инструментам, сочетающим экосистемы IBM и Red Hat и широкое сообщество по работе над ПО с открытым исходным кодом.



Как ожидается, в итоге компании не только получат большую гибкость для управления IT-средой из любого места, но и смогут одновременно обрабатывать данные на мобильных устройствах Samsung и десятках тысяч других вычислительных устройств, чтобы повысить эффективность и оптимизировать рабочие нагрузки. Цель партнерства также состоит в том, чтобы предоставить предприятиям возможность в режиме реального времени получать важные сведения и осуществлять прогнозный анализ, в итоге открывая новые возможности, повышая операционную эффективность и предлагая клиентам улучшенный опыт.

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