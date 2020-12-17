Рынок внешних корпоративных систем хранения данных EMEA ушел в минус на 5%

17 декабря 2020 г., 17:05

IDC сообщает, что в регионе EMEA по итогам третьей четверти 2020 г. рынок внешних дисковых систем хранения данных отчитался спадом выручки на 5,4% «YoY» в долларах и 10% «YoY» в евро. Негативную динамику аналитики склонны связывать с массовым сокращением корпоративным сектором инвестиций и заморозкой имеющихся бюджетов.

Сегмент решений, полностью построенных на базе флэш-памяти NAND, вырос в денежном выражении на 7,9% «YoY» и за год расширил подконтрольную долю с 39,2 до 44,7%. В то же время, направления гибридных и традиционных (HDD) storage-систем отчитались спадом в среднем на 14% «YoY».

Страны Западной Европы сократили выручку в долларовом эквиваленте на 8,3% «YoY», что стало шестым кряду кварталом спада. В то же время, подрегион CEMA улучшил показатель в денежном выражении на 2,3%, до 525,8 млн долл., что во многом стало следствием роста расходов корпоративным сектором Центральной и Восточной Европы в период летнего послабления карантинных мер.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U