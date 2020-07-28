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Samsung 5 августа представит пять новых устройств

28 июля 2020 г., 9:35

Samsung 5 августа представит пять новых устройств

Компания Samsung опубликовала очередной тизер предстоящего мероприятия Unpacked 2020, которое состоится 5 августа.

Ранее ожидалось, что на презентации будет анонсирован Galaxy Note20 и еще какие-то устройства. Теперь судя по новому видео-тизеру, на котором явно просматриваются контуры нескольких продуктов — новинок будет по-меньшей мере пять.

Судя по всему, помимо Galaxy Note20/Galaxy Note20 Ultra также будут представлены — смартфон со сгибающимся экраном Galaxy Z Fold 2, беспроводные наушники Galaxy Buds Live, смарт-часы Galaxy Watch 3 и планшет Galaxy Tab S7.


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